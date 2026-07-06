Fabbri sempre più ai vertici del peso mondiale, verso nuove grandi sfide

"L'aspetto mentale è chiaramente importante e ogni atleta vive di proprie paure specifiche. Devo ammettere che la mia, in particolare dopo la finale delle Olimpiadi di Parigi 2024, è sempre stata quella di rifare quel nullo al primo lancio con il tacco che ha toccato il bordo della pedana, perché sarebbe stata una grande misura e avrebbe cambiato la logica della gara, poi compromessa dalla pioggia. Quel ricordo mi ha spesso condizionato da allora, ma la vittoria di quest'anno a Roma nel Golden Gala mi ha certamente restituito una grande dose di fiducia."