Furlani pronto per il debutto nel salto in lungo di Ostrava

Per Furlani sarà in ogni caso un primo test per verificare la condizione, con anche la novità dichiarata oggi alla partenza per la Repubblica Ceca dell'aumento dei passi nella rincorsa da 16 a 18, il tutto nell'ottica dei principali obiettivi prefissati nella stagione al coperto, che saranno sia gli europei di Apeldoorn nei Paesi Bassi dal 6 al 9 marzo, che i Mondiali di Nanchino in Cina dal 21 al 23 dello stesso mese, esattamente come per l'altro azzurro di punta del Czech Indoor Gala, Fabbri, che nella sua gara del getto del peso affronterà tra gli altri il connazionale compagno di allenamento, l'italo-sudafricano Zane Weir che fu campione europeo al coperto di Istanbul nel 2023, il polacco Konrad Bukowiecki, lo statunitense Roger Steen e il ceco Tomas Stanek.