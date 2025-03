Furlani oro sensazionale nel lungo dei mondiali di Nanchino con 8,30

Pur pensando di orientarsi verso il salto in alto, essendo dotato di una grande velocità di base nell'inverno del 2022 quasi per gioco prova una gara di salto in lungo, raggiungendo due volte 7.47 a soli cinque centimetri dal limite indoor della categoria under 18 di Andrew Howe, a cui poi nell'estate successiva toglie il primato all'aperto allievi dopo 21 anni con un grande balzo a 7.87 che comincia a minare la sua precedente convinzione, più volte espressa, di voler puntare solamente all'alto, per poi poche settimane dopo vincere dapprima due ori agli europei under 18 di Gerusalemme, sia nell'alto che nel lungo, ma superando in questa disciplina per la prima volta gli 8 metri con 8.04, al punto che si presenta ai mondiali under 20 proprio in questa specialità conquistando la finale, e successivamente nello stesso anno debutta addirittura in Diamond League a Montecarlo, per chiudere la stagione nei campionati societari dove, oltre al lungo, fa l'ultima gara della sua pur giovanissima carriera nell'alto.