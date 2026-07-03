Fabbri e Iapichino a Eugene nella Diamond League statunitense

Leonardo Fabbri e Larissa Iapichino saranno tra i protagonisti della 51esima edizione del Prefontaine Classic, nono meeting della Diamond League 2026, in programma domani 4 luglio presso il mitico impianto di Hayward Field a Eugene in Oregon, nelle loro rispettive gare di getto del peso maschile e salto in lungo femminile, in quella che sarà per entrambi un'altra tappa di avvicinamento verso il più importante appuntamento dell'anno, rappresentato dagli Europei di Birmingham ad agosto.