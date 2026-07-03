ATLETICA

Fabbri e Iapichino a Eugene nella Diamond League statunitense

Lo specialista del peso e la saltatrice in lungo impegnati nel tempio mondiale dell'atletica

di Redazione Sprintnews
03 Lug 2026 - 10:57
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

Leonardo Fabbri e Larissa Iapichino saranno tra i protagonisti della 51esima edizione del Prefontaine Classic, nono meeting della Diamond League 2026, in programma domani 4 luglio presso il mitico impianto di Hayward Field a Eugene in Oregon, nelle loro rispettive gare di getto del peso maschile e salto in lungo femminile, in quella che sarà per entrambi un'altra tappa di avvicinamento verso il più importante appuntamento dell'anno, rappresentato dagli Europei di Birmingham ad agosto.

Tanti gli avversari di grande prestigio che i due azzurri affronteranno, a iniziare da Fabbri, reduce dalla prima sconfitta patita a Zagabria pochi giorni fa, dopo 5 vittorie consecutive tra cui quella del Golden Gala, dove ha però realizzato con 22,21 la sua miglior misura di questa parte di stagione, il quale non troverà in pedana lo statunitense campione olimpico e primatista mondiale, Ryan Crouser, da lui già battuto proprio nella Diamond League italiana.

Per il 29enne lanciatore azzurro in ogni caso sfide di altissimo livello contro tanti altri statunitensi quali su tutti Joe Kovacs, secondo di sempre nella storia, ma anche Roger Steen, Adrian Piperi, Payton Otterdahl e Jordan Geist, e poi il giamaicano Rajindra Campbell che lo ha battuto nella capitale croata, il nigeriano Chuk Enekwechi, il polacco Konrad Bukowiecki e il messicano Uniel Munoz.

© Getty Images

© Getty Images

Enorme contenuto tecnico anche sulla pedana del lungo donne, dove la 23enne saltatrice fiorentina sfiderà la statunitense campionessa olimpica e mondiale, Tara Davis-Woodhall, ma anche le sue connazionali Alyssa Jones, Monae’ Nichols, Alexis Brown e Claire Bryant, e nell'ottica europea che porta ai prossimi campionati continentali in Gran Bretagna, la tedesca oro olimpico di Tokyo 2021, Malaika Mihambo, la francese Hilary Kpatcha e la svedese Maja Askag.

© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

Nella giornata odierna ci saranno delle gare di anteprima, non valide per l'assegnazione dei punti Diamond, tra cui i 1500 metri donne che vedranno impegnate le due azzurre Gaia Sabbatini e Marta Zenoni, in particolare contro la canadese Lucia Stafford, le statunitensi Gracie Morris, Sadie Sargent e Sadie Engelhardt, oltre che la svedese Wilma Nielsen.

Ricordiamo come il Prefontaine Classic sia intitolato alla memoria di Steve Prefontaine, mezzofondista statunitense noto in particolare per la sua coraggiosa finale olimpica dei 5.000 metri alle Olimpiadi di Monaco 1972, quando fu quarto al traguardo dopo una gara senza alcun tatticismo in cui rimase in testa a lungo per poi perdere anche il bronzo solo negli ultimi metri, la cui carriera fu tragicamente interrotta il 30 maggio 1975, quando morì a soli 24 anni in un incidente stradale proprio a Eugene.

© Getty Images

© Getty Images

fabbri
iapichino
diamond league
eugene

Ultimi video

00:44
Red Bull Cerro Abajo: gatto nero taglia la strada, telecronista terrorizzato

Red Bull Cerro Abajo: gatto nero taglia la strada, telecronista terrorizzato

02:08
110 FPI - Roma Boxing Night: 4 titoli su Mediaset

110 FPI - Roma Boxing Night: 4 titoli su Mediaset

00:12
CLIP PROMO PAMELA NOUTCHO LANCIO 02/07 SRV

Pamela Noutcho carica: "Vi aspetto sul 20 per il mondiale"

01:48
Roma Boxing Night: show su Mediaset

Roma Boxing Night: show su Mediaset

02:01
110 FPI - Roma Boxing Night: l'orgoglio di D'Ambrosi

110 FPI - Roma Boxing Night: l'orgoglio di D'Ambrosi

02:25
Pamela Noutcho "difende" il mondo

Pamela Noutcho "difende" il mondo

01:11
Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2026

Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2026

00:37
110 FPI - Roma Boxing Night: sabato 4 luglio alle 22.45

110 FPI - Roma Boxing Night: sabato 4 luglio alle 22.45

01:18
MCH RISSA IN MLB MCH

Maxi rissa tra Red Sox e Washington Nationals: e le panchine si svuotano!

02:25
Provaci ancora Pamela

Provaci ancora Pamela

02:43
I 60 anni di Mike Tyson

I 60 anni di Mike Tyson

01:22
Vale senza pace

Vale senza pace

02:30
CLIP MOSCA INTERVISTA TYSON PER SITO 30/06 SRV

Tyson 60 anni! L'intervista con Mosca: "Come mai la tua testa è così grossa?"

01:30
CLIP TYSON STACCA ORECCHIO A HOLYFIELD 30/06 SRV

I 60 anni di Tyson: quando staccò a morsi l'orecchio di Holyfield

02:00
Red Bull Cerro Abajo

Red Bull Cerro Abajo

00:44
Red Bull Cerro Abajo: gatto nero taglia la strada, telecronista terrorizzato

Red Bull Cerro Abajo: gatto nero taglia la strada, telecronista terrorizzato

I più visti di Atletica

Jacobs: straordinario tempo di 9"67 sui 100 metri di Eisenstadt ma con troppo vento

Jacobs di nuovo in pista sui 100 metri di Eisenstadt per migliorare ancora

Niente contro analisi, Schwazer rinuncia a difendersi dalle accuse di doping: "Nessuna fiducia nel sistema"

Sioli: "Ora mi diverto di più in gara, l’anno scorso avevo quasi paura"

Tortu: sono pronto per un grande campionato europeo da protagonista

Addio a Dick Fosbury, l'atleta che rivoluzionò il salto in alto

Notizie del giorno
Vedi tutti
Ivan Provedel
11:41
Inter, Provedel ha firmato: manca solo l'annuncio ufficiale
Messico contagiato dalla Norvegia: "Viking Row" con la maschera di Haaland
11:40
Messico contagiato dalla Norvegia: "Viking Row" con la maschera di Haaland
11:39
Thuram e lo striscione anti-Milan alla festa scudetto: multa di 5.000 euro al francese e all'Inter
11:37
Torino, la nuova maglia 2026/27 per i 120 anni del club: omaggio a Superga
11:33
Malagò: "Maldini-Conte? C'è sempre un piano B e anche il C"