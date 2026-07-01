Jacobs vola sui 100 metri in 9"84 nel vento fuori norma di Eisenstadt

Nella fresca e umida serata austriaca, Tortu si è tolto in ogni caso la soddisfazione di lasciarsi alle spalle il britannico Nethaneel Mitchell-Blake, con il quale fu autore della sensazionale rimonta in occasione dell'oro olimpico della 4x100 a Tokyo 2021, quarto al traguardo in 20"75 e in stagione già capace di fermare il cronometro a 20"35 pochi giorni fa, a dimostrazione del fatto che le condizioni meteo e il vento che girava in continuazione hanno condizionato in parte le prestazioni degli atleti.