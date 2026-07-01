ATLETICA

Jacobs vola sui 100 metri in 9"84 nel vento fuori norma di Eisenstadt

Il velocista azzurro velocissimo nella batteria pur se con uno crono non omologabile e per la finale si prevedono scintille 

di Redazione Sprintnews
01 Lug 2026 - 21:40
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

Marcell Jacobs ha vinto con un sensazionale 9"84 la sua batteria dei 100 metri del Raiffeisen Austrian Open, tappa Silver del Continental Tour 2026 in programma a Eisenstadt in Austria, crono non omologabile statisticamente per via del vento leggermente fuori norma di +2,3 m/s, offrendo una straordinaria dimostrazione di forma che potrà confermare intorno alle 22 quando ci sarà la finale, con vento che presumibilmente scenderà. 

Grande attesa dunque per l'atto conclusivo del meeting austriaco dove il 31enne campione italiano affronterà su tutti il britannico Romell Glave, a sua volta sceso a 9"88 nella sua batteria con vento +3,0 e il tedesco Owen Ansah, che ha chiuso invece la sua in 9"93 con +3,1 m/s, i quali saranno negli Europei di Birmingham di agosto, due dei suoi avversari più pericolosi sulla strada per la conquista del terzo titolo continentale consecutivo.

© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

Filippo Tortu, al rientro dopo il grave infortunio di fine gennaio su un 60 indoor, che l'ha tenuto a lungo lontano dagli allenamenti in pista, ha chiuso la sua gara dei 200 metri in 20"68 ventoso, con vento ufficiale di +3,3 m/s, nella gara vinta dal tedesco Joshua Hartmann in 20"33, ma per il 28enne velocista lombardo la prova odierna aveva solo il significato di respirare di nuovo il clima agonistico per poi migliorare e finalizzare la condizione nelle prossime settimane, in vista degli Europei di Birmingham a cui mancano ancora quasi sei settimane.

Nella fresca e umida serata austriaca, Tortu si è tolto in ogni caso la soddisfazione di lasciarsi alle spalle il britannico Nethaneel Mitchell-Blake, con il quale fu autore della sensazionale rimonta in occasione dell'oro olimpico della 4x100 a Tokyo 2021, quarto al traguardo in 20"75 e in stagione già capace di fermare il cronometro a 20"35 pochi giorni fa, a dimostrazione del fatto che le condizioni meteo e il vento che girava in continuazione hanno condizionato in parte le prestazioni degli atleti.

jacobs
marcell jacobs
100 metri
austria

Ultimi video

01:18
Vieira: "Ho dato il massimo, ringrazio tutti"

Vieira: "Ho dato il massimo, ringrazio tutti"

01:48
Roma Boxing Night: show su Mediaset

Roma Boxing Night: show su Mediaset

02:01
110 FPI - Roma Boxing Night: l'orgoglio di D'Ambrosi

110 FPI - Roma Boxing Night: l'orgoglio di D'Ambrosi

02:25
Pamela Noutcho "difende" il mondo

Pamela Noutcho "difende" il mondo

01:11
Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2026

Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2026

00:37
110 FPI - Roma Boxing Night: sabato 4 luglio alle 22.45

110 FPI - Roma Boxing Night: sabato 4 luglio alle 22.45

01:18
MCH RISSA IN MLB MCH

Maxi rissa tra Red Sox e Washington Nationals: e le panchine si svuotano!

02:25
Provaci ancora Pamela

Provaci ancora Pamela

02:43
I 60 anni di Mike Tyson

I 60 anni di Mike Tyson

01:22
Vale senza pace

Vale senza pace

02:30
CLIP MOSCA INTERVISTA TYSON PER SITO 30/06 SRV

Tyson 60 anni! L'intervista con Mosca: "Come mai la tua testa è così grossa?"

01:30
CLIP TYSON STACCA ORECCHIO A HOLYFIELD 30/06 SRV

I 60 anni di Tyson: quando staccò a morsi l'orecchio di Holyfield

02:00
Red Bull Cerro Abajo

Red Bull Cerro Abajo

00:44
Red Bull Cerro Abajo: gatto nero taglia la strada, telecronista terrorizzato

Red Bull Cerro Abajo: gatto nero taglia la strada, telecronista terrorizzato

01:18:53
Red Bull - Cerro Abajo

Red Bull - Cerro Abajo

01:18
Vieira: "Ho dato il massimo, ringrazio tutti"

Vieira: "Ho dato il massimo, ringrazio tutti"

I più visti di Atletica

Jacobs terzo sui 100 metri di Parigi con un ottimo 9"96

Jacobs di nuovo in pista sui 100 metri di Eisenstadt per migliorare ancora

Niente contro analisi, Schwazer rinuncia a difendersi dalle accuse di doping: "Nessuna fiducia nel sistema"

Tortu: sono pronto per un grande campionato europeo da protagonista

Sioli: "Ora mi diverto di più in gara, l’anno scorso avevo quasi paura"

"Tracce di Epo nel sangue e nelle urine", la NADA apre un procedimento contro Schwazer

Notizie del giorno
Vedi tutti
21:51
Vlahovic torna a Torino dopo la permanenza a Istanbul: nessuna risposta sul Besiktas
21:47
Juve, priorità attacco: ufficiale l'arrivo di Ekhator, Kolo Muani si avvicina
21:46
Ekhator: "Venire alla Juve è la scelta migliore per la mia carriera"
21:43
Malagò stringe i tempi: "Entro una settimana avremo il dt e il ct della Nazionale. Su Maldini... "
21:40
Jacobs vola sui 100 metri in 9"84 nel vento fuori norma di Eisenstadt