Ciclismo, Vuelta: Mas trionfa in maglia rossa sull'Alto de Aitana, battuto Onley

Enric Mas vince in maglia rossa nella nona tappa della Vuelta sull'Alto de Aitana, battendo in uno sprint a due l'inglese Oscar Onley. Lo spagnolo, in maglia rossa da ieri dopo la caduta che ha costretto al ritiro Tadej Pogacar, torna al successo nella corsa di casa dopo ben otto anni. Terzo a 12" di distacco lo sloveno Primoz Roglic, quarto l'austriaco Felix Gall a 18". Tra gli altri big, sesto il danese Mattias Skjelmose a 20", nono l'ecuadoriano Richard Carapaz a 54", mentre paga tanto lo statunitense Sepp Kuss, undicesimo a 1'44''. Nella generale, Mas rafforza la sua leadership con 1'18'' di vantaggio su Roglic, 1'39'' su Gall e 2'20'' su Onley, che conserva la maglia bianca di miglior giovane.