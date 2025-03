Fabbri fuori dalla finale del peso negli europei al coperto dove si qualificano gli altri due azzurri Weir e Ponzio

Leonardo Fabbri, grande favorito alla vigilia nel getto del peso degli Euroindoor di Apeldoorn, incappa in una pessima mattinata di qualificazione per la finale del pomeriggio, non riuscendo a lanciare più lontano di un modestissimo per lui 19.72, con i restanti due tentativi a disposizione nulli, per cui tutte le possibilità italiane restano soprattutto nelle mani del campione europeo uscente di Istanbul 2023, l'italo sudafricano Zane Weir che ottiene la seconda miglior misura di giornata con 20,91 dopo un 19,61 iniziale e un nullo finale, ma sarà tra gli otto finalisti anche l'altro azzurro, l'italo statunitense Nick Ponzio settimo con 20,24 e un altro 20,19 inframezzato da un nullo.