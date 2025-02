Fabbri campione italiano indoor del peso battendo un ottimo Weir

Nella sua prova dei 60 metri donne, invece, la primatista italiana Zaynab Dosso aveva contro soltanto il cronometro, e in tal senso ha dato ampia dimostrazione di una forma eccellente in vista dei prossimi fondamentali impegni quali europei in Olanda e mondiali in Cina a marzo, correndo dapprima in 7"10 in batteria e poi in 7"07 nella finale vinta senza alcun problema, davanti a Gaya Bertello seconda con il personale di 7"28, mentre terza di pochi millesimi è Gloria Hooper con 7"30 a precedere Arianna De Masi, che pur ha migliorato a sua volta il proprio limite. Nei 60 uomini, clamorosa eliminazione in batteria del favorito Filippo Randazzo e successo in finale di Yassin Bandaogo con 6"69, davanti a Stephen Awuah Baffour e Samuele Ceccarelli, entrambi con 6"70 ma divisi da pochi millesimi.