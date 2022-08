Europei atletica: stratosferico Tortu, è in finale nei 200 metri

ATLETICA

L’azzurro domina la sua semifinale e chiude col tempo di 20’’29, domani caccia a una medaglia

© ipp Filippo Tortu non tradisce le attese e vola in finale dei 200 metri agli Europei di atletica di Monaco di Baviera. In una gara caratterizzata dalla pista bagnata e da uno slittamento di circa venti minuti causa pioggia, il campione olimpico della 4x100 a Tokyo domina la sua semifinale e chiude col tempo di 20’’29 (terzo in assoluto). Appuntamento con la finale e la caccia a una medaglia per domani alle ore 21.20. Fuori Desalu e Pettorossi.

Filippo Tortu super nella semifinale dei 200 metri agli Europei di Monaco di Baviera: l’azzurro ottiene il terzo tempo in semifinale (20’’29) e vola in finale dove andrà a caccia di una medaglia. Dopo uno slittamento di circa venti minuti per un forte nubifragio che si è abbattuto su Monaco di Baviera, il campione olimpico della 4x100 a Tokyo corre la terza semifinale nella stessa batteria del britannico Mitchell-Blake, che un anno fa era stato bruciato proprio dall’azzurro all’ultimo centimetro sul traguardo olimpico. Non cambia lo spartito, con Tortu che chiude il traguardo per primo. Fuori in semifinale invece l’altro campione della 4x100 azzurra a Tokyo 2020, Fausto Desalu, che prima impressione nelle batterie del mattino ma poi esce male dai blocchi in semifinale e chiude con 20’’48. Fuori anche il terzo italiano nelle semifinali dei 200 metri, Diego Pettorossi con 20’’75. Appuntamento per la finale dei 200 metri alle ore 21.20 di domani. “Per me sarà la giornata più importante dell’anno, sto bene e sono tranquillo, so di poter fare bene e ho bisogno della miglior gara della mia vita”, le parole di Tortu a fine gara.