Doualla nei 60 metri dei campionati italiani indoor under 18
La 16enne velocista torna a gareggiare nella sua categoria con l'obiettivo dei mondiali assoluti di Torundi Redazione Sprintnews
© Chiara Montesano
Kelly Doualla sarà di nuovo sui blocchi di partenza dei 60 metri donne in occasione dei campionati italiani indoor under 18, domani 14 febbraio al PalaCasali di Ancona, nello stesso impianto e nell'identico evento agonistico dove l'anno scorso realizzò il suo attuale personale sulla distanza di 7"19, migliore prestazione europea della sua categoria, crono che se ripetuto le darebbe il pass diretto stabilito a 7"20 per la partecipazione ai mondiali assoluti di Torun in Polonia a marzo, obiettivo dichiarato dal suo staff per la stagione al coperto.
Per la fenomenale 16enne velocista azzurra di genitori camerunensi, potrebbe in ogni caso bastare anche solo un tempo migliore di quello realizzato nell'esordio del 2026, nel meeting di Parigi, prima grande esperienza assoluta della sua carriera, dove ha chiuso la finale in quarta posizione con 7"28 dopo la batteria con 7"32, perché la qualificazione ai mondiali può essere raggiunta anche tramite il ranking di World Athletics dove attualmente sarebbe già dentro, e migliorandosi consoliderebbe la sua posizione.
È presumibile comunque attendersi da Kelly una grande prestazione, anche in considerazione del fatto che nell'evento transalpino di fine gennaio si era presentata non al meglio della condizione, per una lunga influenza che l'aveva debilitata a fine dell'anno passato, fermo restando che ci sarà per lei un'altra possibilità per migliorarsi nell'ottica della qualificazione mondiale, quella dei campionati assoluti indoor sempre ad Ancona del 28 e 1° marzo, quando per la prima volta gareggerà contro la primatista italiana e campionessa europea Zaynab Dosso.
© Grana/Fidal
Nell'evento giovanile di Ancona presente anche la detentrice della miglior prestazione mondiale under 18 nei 60 H, Alessia Succo, 17 anni compiuti lo scorso 7 febbraio, che ha ottenuto il record sempre in tale manifestazione con il tempo di 8"07 realizzato sugli ostacoli da 76,2 centimetri, mentre quelli utilizzati per ogni altra categoria, sia juniores che ovviamente assoluta, sono di 84 centimetri e proprio su questi la talentuosa atleta piemontese ha già corso in stagione portando il proprio personale sino a 8"26, grazie al quale ha sfiorato il record italiano under 20 di 8"22 appartenente a Elisa Di Lazzaro.
© Grana/Fidal