Doualla nei 60 metri dei campionati italiani indoor under 18

Nell'evento giovanile di Ancona presente anche la detentrice della miglior prestazione mondiale under 18 nei 60 H, Alessia Succo, 17 anni compiuti lo scorso 7 febbraio, che ha ottenuto il record sempre in tale manifestazione con il tempo di 8"07 realizzato sugli ostacoli da 76,2 centimetri, mentre quelli utilizzati per ogni altra categoria, sia juniores che ovviamente assoluta, sono di 84 centimetri e proprio su questi la talentuosa atleta piemontese ha già corso in stagione portando il proprio personale sino a 8"26, grazie al quale ha sfiorato il record italiano under 20 di 8"22 appartenente a Elisa Di Lazzaro.