Lazio, martedì sarà presentato il progetto per il nuovo stadio Flaminio
© Getty Images
La Lazio, dopo aver inviato la documentazione necessaria per la procedura di riqualificazione, ammodernamento e ampliamento dello Stadio Flaminio al Dipartimento Sport di Roma Capitale, ha annunciato che martedì 17 febbraio alle ore 10:30, presso il Training Center di Formello, si terrà la conferenza stampa di presentazione ufficiale del progetto dello Stadio Flaminio, già consegnato al Comune di Roma.
Durante l'incontro verranno illustrati tutti i contenuti della proposta con il progetto che verrà presentato anche attraverso un supporto video dedicato, che accompagnerà l'esposizione tecnica illustrandone la visione, le caratteristiche architettoniche e lo sviluppo funzionale. Inoltre saranno illustrate le caratteristiche tecniche dell'intervento, il progetto previsto di riqualificazione del territorio e i benefici per la città.