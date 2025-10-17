Dallavalle dopo l'argento nel triplo di Tokyo intenzionato a rimanere nell'elite mondiale

"In effetti sono molto felice di tutto il mio percorso di questo 2025 dove ogni volta che ho gareggiato mi sono sempre sentito molto in bene e in grado di esprimermi al meglio, salvo forse agli europei indoor in marzo, dove nonostante il bronzo, credo di aver fatto qualche errore tecnico di troppo. Non ho gareggiato prima dei mondiali perché quando stava per iniziare la stagione all'aperto, a metà maggio, ho avuto un problema fisico da cui mi sono definitivamente ripreso poche settimane prima di Tokyo e, a quel punto, pur avendo degli eccellenti riscontri in allenamento, le competizioni più importanti erano finite ed abbiamo preferito puntare tutto sui mondiali".