Dallavalle carico e fiducioso per la stagione all'aperto del triplo dopo il podio europeo al coperto

"In effetti intendevo di fatto proprio questo, poiché all'inizio del 2024 mi ero posto degli obiettivi ben precisi dopo l'anno precedente condizionato dal problema alla caviglia, e la preparazione invernale era anche andata bene per cui mi sentivo convinto di poter ottenere misure e piazzamenti ben diversi da quelli poi effettivamente ottenuti. E' vero che ho partecipato in ogni caso alle due più importanti manifestazioni internazionali, ma non mi è bastato e questo ha minato certe mie convinzioni per cui il risultato di Apeldoorn, con ovviamente anche il personale realizzato poche settimane prima agli assoluti, mi hanno ridato la fiducia persa in me stesso e questo per me è stato come una rinascita agonistica".