Crippa torna in pista sui 10.000 metri in cerca del minimo per gli Europei di Birmingham

"Per me è un grande piacere poter tornare a gareggiare a Pergine Valsugana, un luogo che ha significato molto nella mia carriera, specie nei primi anni. Sono diversi mesi che non preparo a dovere una gara in pista e per questo 2026 abbiamo deciso di puntare sugli europei, appuntamento clou della mia estate. Invito tutti i miei fans e tifosi a venire al Cassa Rurale Stadium, perché sarà una grande serata di atletica,"