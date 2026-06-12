ATLETICA

Crippa torna in pista sui 10.000 metri in cerca del minimo per gli Europei di Birmingham

Il pluriprimatista italiano, dopo il brillante successo nella maratona di Parigi, si concentra sull'anello in vista dei campionati continentali ad agosto

di Redazione Sprintnews
12 Giu 2026 - 17:53
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Yeman Crippa sarà presente nei 10.000 metri della quarta edizione del Meeting di Pergine, domani 13 giugno, tornando quindi a gareggiare in pista su una distanza che lo vede primatista italiano con il tempo di 27'10"16 realizzato nel lontano 2019 ai mondiali di Doha, nell'ottica primaria di realizzare il minimo per i campionati europei che si disputeranno a Birmingham dal 10 al 16 agosto prossimo, fissato a 27'50"00.

Il 29enne atleta trentino di origini etiopi, è anche detentore di ben altri sei record nazionali, sui 3.000 e 5.000 outdoor, 3.000 indoor, 5 e 10 km su strada oltre che sulla mezza maratona dove ha migliorato il proprio limite proprio quest'anno con il tempo di 59'01 realizzato a Napoli, il 22 febbraio, circa 50 giorni prima di vincere a Parigi il 12 aprile successivo la prima maratona della sua carriera, con il personale di 2h05'18 che rappresenta la seconda prestazione italiana di sempre, dopo Iliass Aouani che vanta il primato con 2h04'26.

Ricordiamo come Crippa sia stato campione europeo dei 10.000 metri in pista negli europei di Monaco di Baviera nel 2022, mentre in quelli di Roma 2024 ha vinto nella mezza maratona, sia individuale che a squadre, e di come dopo quell'esperienza trionfale in casa abbia un po' faticato dalle Olimpiadi di Parigi sino ai Mondiali di Tokyo 2025, puntando esclusivamente sulla maratona dove non è riuscito a esprimersi secondo le sue aspettative, salvo ribaltare tutto nella 42,195 km della capitale francese due mesi fa, decidendo poi di puntare per il resto della stagione all'aperto sui 10.000 in pista.

LE DICHIARAZIONI DI CRIPPA ALLA VIGILIA

"Per me è un grande piacere poter tornare a gareggiare a Pergine Valsugana, un luogo che ha significato molto nella mia carriera, specie nei primi anni. Sono diversi mesi che non preparo a dovere una gara in pista e per questo 2026 abbiamo deciso di puntare sugli europei, appuntamento clou della mia estate. Invito tutti i miei fans e tifosi a venire al Cassa Rurale Stadium, perché sarà una grande serata di atletica,"

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Nel meeting trentino attesa nel getto del peso anche per il campione europeo e bronzo mondiale Leonardo Fabbri, reduce in particolare dall'ottimo successo nel Golden Gala, insieme all'altro azzurro l'italo sudafricano Zane Weir, suo compagno di allenamento.

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crippa
10000 uomini
pergine valsugana

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