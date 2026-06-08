Tamberi fa saltare anche la mamma per... Cuore

© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Per 9 italiani su 10 una dieta equilibrata - unita a sonno e idratazione - è sinonimo di benessere e longevità, per questo alimentazione e nutrizione sono temi di grande interesse per i nostri connazionali. Una differenza generazionale si evidenzia nelle modalità con le quali ci informiamo sul fronte delle diete e del cibo: adulti e tardo-adulti scelgono TV, radio e giornali, mentre GenZ e Millennials canali digitali e social media. In particolare, si stima che 10-11 milioni di italiani seguano contenuti di influencers (professionisti o no) in materia di nutrizione, con una vera iper-esposizione a messaggi, trend e consigli spesso in contrapposizione, che possono generare disorientamento. Oltre 6 su 10, infatti, dichiarano che “leggendo le informazioni sui temi alimentari sui social network trovano idee opposte e non sanno a chi credere”.
Stare bene, però, non significa seguire estremismi o mode, ma trovare il giusto equilibrio, a partire dalla tavola. Lo sa bene Cuore, brand che dal 1959 è pioniere dell’alimentazione funzionale e sinonimo di benessere, che torna in comunicazione con una nuova campagna ADV, che rinnova in chiave contemporanea un format iconico, quello del ‘salto della staccionata’, storicamente interpretato da volti noti della comunicazione come Nino Castelnuovo, Dino Zoff, e più recentemente da Linus. Lo spot punta su un concept innovativo, semplice e credibile che parte da una domanda per far riflettere proprio sul rapporto con il cibo e sui ritmi quotidiani frenetici che rendono quasi normale saltare i pasti. Protagonisti d’eccezione il campione di salto in alto Gianmarco Tamberi e la mamma Sabrina (ex saltatrice in lungo) che giocheranno con il claim “Salti o non Salti?”, per ricordare agli italiani che la leggerezza è legata all’idea stessa di benessere e di equilibrio contro ogni ansia da prestazione, nello sport e nella vita.
La campagna - che ha come product hero lo storico Olio di mais che aiuta a mantenere i normali livelli di colesterolo - abbraccia tutta la gamma dei prodotti Cuore e supporterà anche il lancio di un nuovo prodotto della linea Cuore, le Fette croccanti, pensate per rispondere ai bisogni del consumatore moderno, orientato al consumo di spuntini o snack più piccoli e frequenti durante la giornata.