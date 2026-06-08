Tamberi fa saltare anche la mamma per... Cuore

Per 9 italiani su 10 una dieta equilibrata - unita a sonno e idratazione - è sinonimo di benessere e longevità, per questo alimentazione e nutrizione sono temi di grande interesse per i nostri connazionali. Una differenza generazionale si evidenzia nelle modalità con le quali ci informiamo sul fronte delle diete e del cibo: adulti e tardo-adulti scelgono TV, radio e giornali, mentre GenZ e Millennials canali digitali e social media. In particolare, si stima che 10-11 milioni di italiani seguano contenuti di influencers (professionisti o no) in materia di nutrizione, con una vera iper-esposizione a messaggi, trend e consigli spesso in contrapposizione, che possono generare disorientamento. Oltre 6 su 10, infatti, dichiarano che “leggendo le informazioni sui temi alimentari sui social network trovano idee opposte e non sanno a chi credere”.