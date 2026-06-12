Leapmotor B05: linee da coupé e carattere "tutto dietro"

Leapmotor B05, elettrica accessibile con indole sportiva
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La berlina 100% elettrica debutta sul mercato europeo puntando su agilità, interni hi-tech e un'autonomia fino a 482 kmdi Alfredo Toriello
FRANCOFORTE - Questa volta l'immagine da cui partire è un cabinato. Uno di quelli che con un piccolo joypad, una manciata di bottoni e una pila di gettoni posizionati sullo schermo, scandiva a suoni 8-bit il divertimento di generazioni. Luci accattivanti e colori vivaci che irrompono nel buio della sera è il ricordo più vivido di quelle sere d'estate in cui il mondo dei videogame stava ponendo le basi per più moderni videogiochi.
Non è nostalgia, ma un piacevole tuffo in un passato a quella voglia di giocare e divertirsi senza dover - e doversi - prendere sul serio. Ed è questo ciò che ha voluto trasmettere Leapmotor con la sua B05: non a caso la prima berlina 100% elettrica della casa cinese con un'evidente vocazione sportiva, progettata appositamente per il mercato europeo.
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ISPIRATA AI COUPÉ
Linee semplici ma ben affilate modellano la Leapmotor B05. Lunga 4,43 m con una silhouette ispirata alle coupé e con proporzioni che contribuiscono a donare una presenza su strada solida e stabile. Niente spigoli a favore di curve e superfici scolpite, con elementi distintivi: dalle porte senza cornice fino alle maniglie integrate e una forte personalità sottolineata dalla firma luminosa a lama. Un mix che permette alla B05 di avere un ottimo coefficiente aerodinamico di 0,26 grazie anche ai cerchi in lega da 19”.
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QUANTA LUCE ALL'INTERNO
L’abitacolo è progettato per garantire comfort e funzionalità. C'è una certa pulizia su una plancia pulita ma curata dove troneggia un maxi display da 14,6" al centro da cui gestire ogni aspetto dell'auto. La risposta è rapida, fluida ed è sempre da lì che si possono gestire funzioni come l'apertura e chiusura del tetto panoramico che permette di avere un abitacolo luminosissimo.
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A completare il tutto un quadro strumenti digitale da 8,8'' posizionato sul piantone dello sterzo: in modo che sia sempre ben visibile e mai coperto dalla corona volante. Unica pecca la possibilità di regolare quest'ultimo solo in altezza e non anche in profondità.
SOLO A TRAZIONE POSTERIORE
La sportività che si percepisce all'esterno viene sostenuta anche dal motore. 218 cv di potenza, tutti scaricati nel retrotreno e uno scatto deciso, perfetto per un'auto che vuole essere sportiva, non brutale: lo 0-100 km/h avviene in 6,7 secondi, grazie alla funzione Launch Control.
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Mentre, per quanto riguarda le batterie, sono due quelle tra cui scegliere. Da 56,2 kWh, che promette un'autonomia di 401 km e quella da 67,1 kWh che promette 482 km di percorrenza. Sul fronte ricarica, inoltre, in DC fino a 168 kW la batteria si ricarica dal 15 all'80% in circa 17 minuti.
DOCILE QUANDO VUOLE, MA SEMPRE PRONTA
L'assetto ribassato si fa sentire subito. Niente rollio e un'ottima stabilità, per un veicolo maneggevole che non nasconda una discreta agilità. Portandola in città si sente, anzi, non si sentono rumori o fruscii: tutto a favore di un'esperienza di guida più che piacevole. Scorre bene tra le strade e anche l'accelerazione è graduale e fluida, un filo meno il freno con cui bisogna prenderci un attimo la mano.
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Ma la B05 ha due anime e, infatti, la si apprezza ancor di più quando si decide di sfruttare il suo carattere più dinamico. Rapida e mai scomposta, si percepisce il diligente lavoro fatto per avere un'auto semplice, senza sorprese che permette, dunque, a chiunque di potersi divertire senza dover osare o necessariamente strafare.
PREZZI E ALLESTIMENTI
Due gli allestimenti previsti: Life e Design. Il primo è l’unico disponibile per la versione con la batteria da 56,2 kWh, prevede un prezzo di 27.000 euro. Invece, la variante da 67,1 kWh è proposta a prezzi che vanno da 29.000 a 31.000 euro.