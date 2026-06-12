Leapmotor B05: linee da coupé e carattere "tutto dietro"

FRANCOFORTE - Questa volta l'immagine da cui partire è un cabinato. Uno di quelli che con un piccolo joypad, una manciata di bottoni e una pila di gettoni posizionati sullo schermo, scandiva a suoni 8-bit il divertimento di generazioni. Luci accattivanti e colori vivaci che irrompono nel buio della sera è il ricordo più vivido di quelle sere d'estate in cui il mondo dei videogame stava ponendo le basi per più moderni videogiochi.