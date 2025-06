Carmassi dopo il record italiano nei 100 H punta decisa verso i mondiali di Tokyo

Dalla fine del 2016 la sua vita cambia radicalmente in quanto diventa un'atleta professionista e viene arruolata nel Gruppo Sportivo dell'Esercito, decidendo di trasferirsi dal Friuli dove aveva sempre vissuto dalla nascita a Roma per essere seguita da un nuovo staff tecnico, ma tale esperienza si rivela negativa e dopo 3 anni in cui i risultati agonistici non sono all'altezza delle aspettative viene esclusa dal Gruppo Sportivo, ma decide di rimanere all'interno dell'Esercito per svolgere attività di ufficio, riuscendo in tale ambito a trasferirsi dal 2020 a Padova.