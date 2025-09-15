Usain Bolt lancia un consiglio a Marcell Jacobs: "Per riprendere nel modo giusto, meglio fermarsi"

Il primatista mondiale dei 100 metri ha seguito da vicino la vicenda dell'azzurro: "Capisca cosa gli sta succedendo, deve pens
Le parole di Marcell Jacobs dopo l'eliminazione nelle semifinali dei 100 metri ai Mondiali di atletica leggera hanno fatto subito pensare all'idea di un ritiro dalle competizioni. Uno scenario che ha colpito anche Usain Bolt, presente a Tokyo per seguire da vicino i suoi eredi.
Nonostante il clamore scatenato, il fuoriclasse giamaicano non sembra d'accordo con l'eventuale decisione dell'azzurro di mollare tutto e, dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha inviato un segnale all'ex campione olimpico. "Capisco cosa gli sta succedendo. Pensi a se stesso, alla sua vita e alla sua routine - ha sottolineato Bolt -. Per riprendere nel modo giusto dagli infortuni, meglio fermarsi. Anche a lungo. Quando capitava a me, passavo da un consulto a un altro".
Bolt ha però al tempo stesso potuto godersi il ritorno della Giamaica ai vertici della velocità mondiale con Oblique Seville e Kishane Thompson che si sono presi le prime due piazze nella gara regina. Eredi che in futuro potrebbero diventare anche allievi di Bolt qualora volessero: "Questi due ragazzi hanno dimostrato nel corso di tutta la stagione di essere cresciuti e in grande condizione. In più sono entrambi ben allenati - ha spiegato il primatista mondiale -. Tendo a non farmi coinvolgere: ma potrebbe accadere solo se i loro allenatori si facessero avanti. Mai mi proporrò".
Guardando al futuro, Bolt vede però come suo erede il giovane australiano Gout Gout che più volte ha strabiliato il pubblico durante la stagione con prestazioni monstre a diciassette anni. Per arrivare ai quei livelli servirà che tutto vada bene, oltre a non farsi schiacciare dalla pressione: "Ha grandi qualità, a tratti mi impressiona. Può diventare un toccasana per il nostro sport. Gli auguro una buona transizione a livello senior, di stare alla larga dai guai fisici, di essere sempre circondato da un buon allenatore e da un valido staff. Poi non graviamolo di responsabilità".
Commenti (0)