Usain Bolt lancia un consiglio a Marcell Jacobs: "Per riprendere nel modo giusto, meglio fermarsi"

Bolt ha però al tempo stesso potuto godersi il ritorno della Giamaica ai vertici della velocità mondiale con Oblique Seville e Kishane Thompson che si sono presi le prime due piazze nella gara regina. Eredi che in futuro potrebbero diventare anche allievi di Bolt qualora volessero: "Questi due ragazzi hanno dimostrato nel corso di tutta la stagione di essere cresciuti e in grande condizione. In più sono entrambi ben allenati - ha spiegato il primatista mondiale -. Tendo a non farmi coinvolgere: ma potrebbe accadere solo se i loro allenatori si facessero avanti. Mai mi proporrò".