ATLETICA

Jacobs chiude la sua avventura mondiale nella semifinale dei 100 con 10"16

Il campione olimpico di Tokyo 2021 migliora rispetto alla batteria ma non basta per la finale. Nelle dichiarazioni dopo la gara avanza ipotesi di ritiro

di Redazione Sprintnews
14 Set 2025 - 16:36

Marcell Jacobs chiude al sesto posto con 10"16 la sua semifinale dei 100 metri nei Mondiali di Tokyo, al termine di una gara in cui appare più brillante rispetto alla batteria di ieri, ma alla fine mostra sino in fondo le problematiche di ogni genere avute in stagione. Lo statunitense campione olimpico e mondiale uscente Noah Lyles domina la prova in 9"92 e chiuderà la finale al terzo posto con 9"89.

LE DICHIARAZIONI DI JACOBS

"Sono veramente molto amareggiato. Sicuramente questo è il crono che valevo in questo momento, al termine di una stagione complicatissima, ma l'anno scorso avevo corso in 9"85 nella finale olimpica e mi ero ripromesso di puntare in alto per quest'anno, ma che se avessi avuto degli importanti problemi fisici, avrei fatto delle valutazioni per il futuro. Ho 30 anni, tra poco 31, e non so se ho ancora voglia di mettermi in gioco per cui ci penserò con calma. Per quanto riguarda la staffetta 4x100, oggi ho fatto 10"16, tempi che facevo quando ancora mi dedicavo al lungo e basta, per cui forse c'è qualche giovane più meritevole di me da schierare. Ne parleremo comunque nei prossimi giorni".

GLI ORARI DEGLI AZZURRI NELLE GARE DEL 15 SETTEMBRE (TOKYO + 7 ORE)

01.00 Maratona (maschile); Yeman Crippa, Iliass Aouani, Yohanes Chiappinelli

02.00 Lancio del martello (maschile), qualificazioni: Giorgio Olivieri

02.05 Salto con l’asta (femminile), qualificazioni: Roberta Bruni, Elisa Molinarolo

04.20 400 ostacoli (femminile), batterie: Ayo Folorunso, Alice Muraro, Rebecca Sartori

12.35 400 ostacoli (maschile), batterie: Alessandro Sibilio

12.40 Salto in lungo (maschile), qualificazioni: Mattia Furlani

13.20 110 ostacoli, batterie: Lorenzo Simonelli

14.00 Lancio del martello (femminile), finale: Sara Fantini

14.05 100 ostacoli, semifinali: Giada Carmassi, Elena Carraro

14.30 1500 metri (maschile), semifinali: Pietro Arese, Federico Riva

15.20 100 ostacoli, finale: ev Carmassi, Carraro

