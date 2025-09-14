Jacobs chiude la sua avventura mondiale nella semifinale dei 100 con 10"16

"Sono veramente molto amareggiato. Sicuramente questo è il crono che valevo in questo momento, al termine di una stagione complicatissima, ma l'anno scorso avevo corso in 9"85 nella finale olimpica e mi ero ripromesso di puntare in alto per quest'anno, ma che se avessi avuto degli importanti problemi fisici, avrei fatto delle valutazioni per il futuro. Ho 30 anni, tra poco 31, e non so se ho ancora voglia di mettermi in gioco per cui ci penserò con calma. Per quanto riguarda la staffetta 4x100, oggi ho fatto 10"16, tempi che facevo quando ancora mi dedicavo al lungo e basta, per cui forse c'è qualche giovane più meritevole di me da schierare. Ne parleremo comunque nei prossimi giorni".