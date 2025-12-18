Supercoppa, Allegri dopo Napoli-Milan: "Dobbiamo ripartire con serenità e lucidità"

Che cosa deve fare Nkunku per fare qualche gol?

"Stasera si è dato da fare e ha avuto un paio di situazioni favorevoli. È un giocare di ottime qualità che primo o poi verrà fuori, dobbiamo continuare a crederci. È in Italia da soli tre mesi e ha bisogno di inserirsi, ci sono giocatori che hanno difficoltà a inserirsi e che fanno fatica: le sue qualità sono importanti e vanno sfruttate".