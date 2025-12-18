Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
supercoppa italiana
MILAN

Supercoppa, Allegri dopo Napoli-Milan: "Dobbiamo ripartire con serenità e lucidità"

L'analisi dell'allenatore rossonero dopo la sconfitta in semifinale di Supercoppa contro il Napoli

di Martino Cozzi
18 Dic 2025 - 22:36

Massimiliano Allegri ha analizzato così, a Mediaset, la sconfitta in semifinale di Supercoppa Italiana per 2-0 contro il Napoli: "Abbiamo affrontato un Napoli forte e lo sapevamo. Potevamo comportarci meglio su i due gol, ma è stata una partita ben giocata dalle due squadre. Loro hanno fatto un po' meglio in fase offensiva". 

Leggi anche

Hojlund spacca tutto, assist per Neres e gol per mandare Conte in finale di Supercoppa

Come giudichi l'arbitraggio di questa sera?
"L'arbitro si è comportato molto bene, la terna arbitrale l'ha interpretata molto bene. Nell’ultimo periodo prendiamo gol in maniera un po’ troppo facile e dobbiamo migliorare. La sconfitta di questa sera va vista come un’opportunità per rimetterci in piedi. Fortunatamente era una partita di coppa, anche se ci dispiace, però ora dobbiamo riprendere dal campionato".

Cosa ti ha soddisfatto delle tua squadra?
"Nel primo tempo abbiamo avuto delle situazioni favorevoli e gestito bene la palla, ma potevamo difendere molto meglio. Quando per tre partite prendi sempre due gol dove potevi fare meglio è importante capire come fare meglio".

È possibile che in futuro si riveda la difesa a quattro?
"Stasera era una partita che dovevamo recuperare. Non è che una partita debba stravolgere quanto fatto in tre mesi di lavoro, bisogna analizzare con lucidità, solo così i ragazzi hanno fatto buoni risultati in campionato. Solo la serenità può portarci a realizzare il nostro obiettivo che è entrare tra le prime quattro. Abbiamo perso due partite di coppa ma dobbiamo riprendere assolutamente il cammino e lavorare sugli errori che abbiamo fatto". 

Che cosa deve fare Nkunku per fare qualche gol?
"Stasera si è dato da fare e ha avuto un paio di situazioni favorevoli. È un giocare di ottime qualità che primo o poi verrà fuori, dobbiamo continuare a crederci. È in Italia da soli tre mesi e ha bisogno di inserirsi, ci sono giocatori che hanno difficoltà a inserirsi e che fanno fatica: le sue qualità sono importanti e vanno sfruttate". 

Napoli-Milan, le immagini della semifinale

1 di 26
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

supercoppa italiana
napoli
milan
allegri

Ultimi video

01:25
David Neres sblocca la semifinale, Napoli-Milan 1-0

Supercoppa, Neres sblocca la semifinale: Napoli-Milan 1-0

48:34
Postpartita | Semifinale Napoli-Milan

Postpartita | Semifinale Napoli-Milan

03:43
Rabiot: "Poco solidi in difesa"

Rabiot: "Poco solidi in difesa"

02:08
Le Pagelle di Napoli-Milan

Le pagelle di Piantanida: Hojlund prepara il brodo, Maignan "Una Poltrona" su Italia 1

03:29
Rabiot: "Dobbiamo rimanere tranquilli"

Rabiot: "Dobbiamo rimanere tranquilli"

03:46
Napoli-Milan 2-0: gli highlights

Napoli-Milan 2-0: gli highlights

09:05
Conte: "Ci siamo goduti la serata"

Conte: "Ci siamo goduti la serata"

02:45
Hojlund e Di Lorenzo: "Il Napoli c'è sempre stato"

Hojlund e Di Lorenzo: "Il Napoli c'è sempre stato"

05:26
Allegri: "Parlare di mercato non serve"

Allegri: "Parlare di mercato non serve"

01:52:23
Napoli-Milan: partita integrale

Napoli-Milan: partita integrale

05:12
Allegri: "C'è da rivedere la fase difensiva"

Allegri: "C'è da rivedere la fase difensiva"

01:38
Politano: "Siamo stati perfetti, vittoria strameritata"

Politano: "Siamo stati perfetti, vittoria strameritata"

01:30
Supercoppa, si accendono gli animi tra McTominay e Tomori

Supercoppa, si accendono gli animi tra McTominay e Tomori

01:54
Supercoppa, VAR al lavoro per lo scontro Maignan-Politano

Supercoppa, VAR al lavoro per lo scontro Maignan-Politano

01:28
Supercoppa, Hojlund raddoppia da posizione defilata

Supercoppa, Hojlund raddoppia da posizione defilata: Napoli-Milan 2-0

01:25
David Neres sblocca la semifinale, Napoli-Milan 1-0

Supercoppa, Neres sblocca la semifinale: Napoli-Milan 1-0

I più visti di Calcio

SRV RULLO CHAMPIONS MUCCHIO SELVAGGIO POST ROMA-COMO (MUSICATO) 15/12

Champions, che lotta! E sabato sarà Juventus-Roma

DICH DONNARUMMA BEST FIFA DICH

Gigio eccellenza italiana: Donnarumma riceve il FifaThe Best

MCH FIFA BEST XI MCH

FIFA The Best: ecco la formazione top del 2025

Roma-Como 1-0: gli highlights

Roma-Como 1-0: gli highlights

FIFA The Best: Dembélé, Luis Enrique, l'11 migliore e tutti i top del 2025

CLIP ACCOMANDO SU MERCATO ROMA, MILAN E FRATTESI SM 13 PER SITO 17/12 SRV

Milan-Füllkrug e il destino di Frattesi: tutte le ultime di Calciomercato

Notizie del giorno
Vedi tutti
Le Pagelle di Napoli-Milan
22:55
Le pagelle di Piantanida: Hojlund prepara il brodo, Maignan "Una Poltrona" su Italia 1
23:08
Sprofondo viola, Sigua complica i piani di Vanoli: la Fiorentina giocherà i playoff
23:08
Coni, Buonfiglio ricevuto in Vaticano da Cardinale José Tolentino de Mendonca
Postpartita | Semifinale Napoli-Milan
23:07
Postpartita | Semifinale Napoli-Milan
23:02
Conte: "Questa è l'energia che ci vuole: poco da dire a questi ragazzi"