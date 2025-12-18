Supercoppa, Allegri dopo Napoli-Milan: "Dobbiamo ripartire con serenità e lucidità"

Napoli-Milan, le immagini della semifinale
© Getty Images
© Getty Images
L'analisi dell'allenatore rossonero dopo la sconfitta in semifinale di Supercoppa contro il Napolidi Martino Cozzi
Massimiliano Allegri ha analizzato così, a Mediaset, la sconfitta in semifinale di Supercoppa Italiana per 2-0 contro il Napoli: "Abbiamo affrontato un Napoli forte e lo sapevamo. Potevamo comportarci meglio su i due gol, ma è stata una partita ben giocata dalle due squadre. Loro hanno fatto un po' meglio in fase offensiva".
Come giudichi l'arbitraggio di questa sera?
"L'arbitro si è comportato molto bene, la terna arbitrale l'ha interpretata molto bene. Nell’ultimo periodo prendiamo gol in maniera un po’ troppo facile e dobbiamo migliorare. La sconfitta di questa sera va vista come un’opportunità per rimetterci in piedi. Fortunatamente era una partita di coppa, anche se ci dispiace, però ora dobbiamo riprendere dal campionato".
Cosa ti ha soddisfatto delle tua squadra?
"Nel primo tempo abbiamo avuto delle situazioni favorevoli e gestito bene la palla, ma potevamo difendere molto meglio. Quando per tre partite prendi sempre due gol dove potevi fare meglio è importante capire come fare meglio".
È possibile che in futuro si riveda la difesa a quattro?
"Stasera era una partita che dovevamo recuperare. Non è che una partita debba stravolgere quanto fatto in tre mesi di lavoro, bisogna analizzare con lucidità, solo così i ragazzi hanno fatto buoni risultati in campionato. Solo la serenità può portarci a realizzare il nostro obiettivo che è entrare tra le prime quattro. Abbiamo perso due partite di coppa ma dobbiamo riprendere assolutamente il cammino e lavorare sugli errori che abbiamo fatto".
Che cosa deve fare Nkunku per fare qualche gol?
"Stasera si è dato da fare e ha avuto un paio di situazioni favorevoli. È un giocare di ottime qualità che primo o poi verrà fuori, dobbiamo continuare a crederci. È in Italia da soli tre mesi e ha bisogno di inserirsi, ci sono giocatori che hanno difficoltà a inserirsi e che fanno fatica: le sue qualità sono importanti e vanno sfruttate".
© Getty Images
© Getty Images