Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Pepito Rossi e l'addio allo Utd: "Il vice di Ferguson persona orribile"

18 Dic 2025 - 22:37

Pepito Rossi torna a parlare del periodo al Manchester United e le ragioni che l'hanno portato a lasciare i Red Devils. In particolare l'attaccante azzurro racconta il rapporto difficile con il vice di Sir Alex Ferguson, Carlos Queiroz: "È colpa sua se me ne sono andato. Una persona orribile". Rossi poi entra nei dettagli del rapporto con l'assistente portoghese: "Avevo 19 anni e tornavo dal prestito a Parma, in cui avevo segnato 9 gol in 18 partite. Nel precampionato stavo facendo bene, allora sono andato da lui dicendogli che avevo deciso di restare allo United. Lui allora mi ha preso da parte e mi ha detto che non avrei avuto minuti e che mi conveniva cercarmi un'altra squadra. Ero confuso perché avevo parlato con Sir Alex e mi voleva tenere. Ho scoperto così il potere che Queiroz aveva su Ferguson, sfortunatamente l'ho fatto sulla mia pelle. In quel momento ho deciso di trasferirmi in Spagna: è stata la svolta per la mia carriera". 

Ultimi video

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

I più visti di Mercato

Thiago Silva è libero di tornare al Milan: ufficiale l'addio dal Fluminense

Fluminense, Thiago Silva dice addio ai compagni e pensa al Milan per il Mondiale

Roma, si cerca una punta: Zirkzee il sogno, ma l'Atletico Madrid apre per Raspadori

Napoli, si punta tutto su Mainoo: ultimi match con il Manchester United prima di dirigersi verso Conte

Riscatto o ritorno alla base? Da Douglas Luiz a Chukwueze, come vanno i prestiti delle big di A

Juve, a giugno Yildiz varrà 140 milioni. Quante (possibili) plusvalenze in Serie A!

Mercato ora per ora
Vedi tutti
22:37
Pepito Rossi e l'addio allo Utd: "Il vice di Ferguson persona orribile"
21:30
Lazio, sirene arabe per Tavares: l'Al Itthiad ci pensa seriamente
20:33
Botafogo, Ancelotti dopo l'addio: "Un passo vissuto con onestà e rispetto"
19:33
Udinese, diversi nomi in uscita a gennaio
19:29
Manna: "Raspadori alla Roma? Non credo lascerà l'Atletico"