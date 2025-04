Battocletti vince l'oro nei 10 km su strada dei campionati europei in Belgio

Nella prova disputata in una giornata uggiosa con il percorso a tratti bagnato, la fenomenale atleta azzurra controlla la sua azione di corsa per i primi 5 km rimanendo in un ristretto gruppo di avversarie, ma nella seconda metà di gara si stacca dalle altre che non tengono il suo ritmo costante, in quanto il passaggio ai 5000 è di 15'32, e arriva al traguardo in solitaria davanti alla tedesca Eva Dieterich seconda in 31'25 nello sprint davanti alla slovena Klara Lukan, terza con 31'26, mentre molto bene fanno le altre due azzurre Sofiia Yaremchuck settima in 31'39 e Valentina Gemetto nona in 31'44, entrambe peraltro con il loro personale, che regalano all'Italia anche l'oro a squadre dell'evento davanti a Germania e Francia.