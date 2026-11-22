Nella gara spagnola, svoltasi su un percorso di 7.661 metri e vinto dalla keniana Mirriam Cherop in 25'56, la fenomenale 26enne mezzofondista azzurra ha mostrato una condizione non al meglio a causa di quanto accaduto nelle ultime settimane, una fastidiosa influenza a cui ha fatto seguito un piccolo infortunio, riuscendo a tenere testa con una certa fatica a un gruppetto di altre 4 atlete con le quali è transitata al passaggio dell'ultimo dei 4 giri in programma, ma non è poi riuscita a mantenere il contatto con loro, perdendo progressivamente terreno.