Battocletti quinta nel Cross di Atapuerca al debutto nella stagione delle campestri
La mezzofondista azzurra, tornata a gareggiare dopo un'influenza e un infortunio, dimostra una condizione da migliorare sulla strada dei campionati europei di Belgradodi Redazione Sprintnews
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Nadia Battocletti ha chiuso in quinta posizione con il tempo di 26'09 il Cross Internacional de Atapuerca, tappa Gold del World Athletics Cross Country Tour, in quello che è stato il suo esordio stagionale nelle corse campestri con l'obiettivo puntato sugli Eurocross di Belgrado, in programma il prossimo 13 dicembre, dove punterà alla conquista del suo terzo titolo assoluto consecutivo.
Nella gara spagnola, svoltasi su un percorso di 7.661 metri e vinto dalla keniana Mirriam Cherop in 25'56, la fenomenale 26enne mezzofondista azzurra ha mostrato una condizione non al meglio a causa di quanto accaduto nelle ultime settimane, una fastidiosa influenza a cui ha fatto seguito un piccolo infortunio, riuscendo a tenere testa con una certa fatica a un gruppetto di altre 4 atlete con le quali è transitata al passaggio dell'ultimo dei 4 giri in programma, ma non è poi riuscita a mantenere il contatto con loro, perdendo progressivamente terreno.
Per Battocletti la competizione odierna è stata la quinta partecipazione in tale evento agonistico da lei vinto nella passata edizione 2025, ricordando come sia la detentrice del titolo del World Cross Country Tour, vinto sia nell'edizione 2025/2026, che in quella precedente 2024/25 quando fu la prima italiana a conquistare la classifica finale del circuito.