Battocletti impegnata nei 3000 metri del meeting francese di Lievin

Nadia Battocletti, icona assoluta dell'atletica femminile italiana, continua il suo inizio di stagione agonistico con una gara questa volta dentro un impianto al coperto in pista, in occasione del meeting francese di Lievin dove giovedì sera 13 febbraio correrà i 3.000 metri che saranno però di fatto la sua unica uscita invernale in questo genere di competizioni, in quanto i suoi programmi da tempo annunciati non prevedono per lei la partecipazione ad altre manifestazioni del genere, in particolare i campionati europei di Apeldoorn nei Paesi Bassi, piuttosto che i mondiali di Nanchino in Cina, entrambe nel mese di marzo.