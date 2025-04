Battocletti impegnata nei 10 km dei campionati europei su strada il giorno dopo il suo 25esimo compleanno

Per tutte le 6 discipline in programma a cui complessivamente parteciperanno 11 atleti e 10 atlete della compagine italiana, sarà assegnato anche il titolo a squadre sulla base di una classifica che terrà conto della somma dei migliori tre tempi, ma vi sarà addirittura una classifica per nazioni in quanto, per la prima volta nella storia delle grandi manifestazioni strutturate come campionati, le iscrizioni sono state aperte a tutti coloro che volevano partecipare con la stessa logica degli eventi singoli, per cui ci sarà un mass race che partirà insieme agli atleti elite, quelli definiti dalle federazioni dei rispettivi Paesi, e alla fine sarà stilata una classifica in base alla somma dei migliori 25 tempi di ogni partecipante per diversa Nazione.