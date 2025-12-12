Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
Calciomercato

Icardi, col Gala è rottura totale. Mauro sogna la Serie A: è stato proposto al Milan

L'argentino è al centro di numerose polemiche e non rinnoverà il contratto: è stato proposto al Milan 

di Redazione
12 Dic 2025 - 10:48

"Godetevi Icardi per qualche mese ancora, poi vi mancherò". Mauro e il Galatasaray non sono mai stati così distanti e lo sfogo dopo la sconfitta di Champions League contro il Monaco è solo l'ultimo capitolo di un divorzio già annunciato. 

L'argentino è diventato un vero e proprio caso a Istanbul. I media locali gli continuano a rimproverare l'atteggiamento, accusandolo di avere già la testa altrove. Forse, tutti i torti non li hanno: seppur non gli si possa attribuire colpe nella sconfitta contro i monegaschi (Icardi è entrato in campo solo per 11 minuti), l'attaccante sembra intenzionato a cambiare aria, magari tornando in Serie A

Diversi i motivi che hanno portato alla scissione, su tutti la rottura del legamento crociato nel novembre del 2024 e la perdita del posto a beneficio di Victor Osimhen. Il contratto di Mauro scade a giugno 2026 ma il rinnovo è ormai impossibile. Restano da stabilire, dunque, le modalità dell'addio: a gennaio a prezzo ridotto oppure in estate a parametro zero

Il profilo di Icardi fa gola a tanti club. In Italia, il centravanti è stato proposto al Milan, alla disperata ricerca di un bomber viste le deludenti prestazioni di Gimenez. I rossoneri, però, hanno espresso qualche dubbio sulla tenuta fisica dell'ex capitano dell'Inter. Anche la Roma sta valutando diversi nomi per l'attacco, ma la pista che porta all'argentino sembra al momento difficile, dato che i giallorossi vogliono puntare tutto su Joshua Zirkzee

Attualmente, il capitano del Galatasaray guadagna 11 milioni di euro a stagione, cifra nettamente fuori portata per i club del nostro campionato. La voglia di tornare in Italia, però, è tanta e Icardi potrebbe anche decidere di rinunciare a qualcosa sull'ingaggio. Intanto, lui continua a segnare visto che sono già 7 le reti in 14 presenze di Süper Lig. I suoi gol potrebbero far comodo ancora a tante squadre.  

Leggi anche
Joshua Zirkzee - Vecchia fiamma del Milan, allo United non ha trovato l'America. Anzi, pochi gol e la possibilità concreta di tornare in Italia a gennaio. La Juve di Thiago Motta preme per accaparrarselo in prestito. 

Non solo Roma, il Milan fa partire l'assalto a Zirkzee. Ma ci sono due ostacoli

mauro icardi
galatasaray

Ultimi video

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Mercato

Riscatto o ritorno alla base? Da Douglas Luiz a Chukwueze, come vanno i prestiti delle big di A

Salah via dal Liverpool? Prime voci dall'Arabia Saudita, decisiva la sua volontà

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Dries Mertens/Napoli

Svincolati, chi rimane sul mercato? 12 occasioni a costo zero

Icardi, col Gala è rottura totale. Mauro sogna la Serie A: è stato proposto al Milan

Mercato ora per ora
Vedi tutti
7) Mohamed Salah (Liverpool): 55 milioni di dollari
11:06
Liverpool, caso Salah: Arabia e Galatasaray alla finestra
Lorenzo Lucca
10:06
Lucca-Milan: il Napoli valuta il prestito, ma serve anticipare il riscatto
09:37
Inter, Lautaro Martinez: "Non ho un solo motivo per andarmene"
23:33
Fiorentina, idea Coppola per la difesa
22:16
Torino, Cairo: "Il mercato non ha dato i frutti sperati, voglio giovane di potenziale"