Atletica: World Relays, trenta staffettisti azzurri per il Botswana

Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato l'elenco dei convocati per le World Relays, l'evento dedicato alle staffette in programma a Gaborone (Botswana) il 2 e 3 maggio 2026, funzionale alla qualificazione per i Campionati Mondiali di Pechino del prossimo anno. Sono 30 gli atleti selezionati (13 uomini, 17 donne) per le cinque staffette azzurre che prenderanno parte alla manifestazione (4x100 uomini, donne, mista, 4x400 donne e mista). In squadra, spicca la presenza della campionessa del mondo dei 60 indoor Zaynab Dosso, di recente in trionfo a Torun, dopo essere diventata la prima italiana sotto i sette secondi (6.99). Convocato tra gli uomini il campione olimpico della staffetta di Tokyo Fausto Desalu e la medaglia d'argento dei 100 degli Europei di Roma Chituru Ali. Alla luce di alcune defezioni, in particolare al maschile, e per favorire un ricambio generazionale nella velocità azzurra, sono stati selezionati per la prima volta alcuni giovani promettenti come Diego Nappi, Eduardo Longobardi, Elisa Valensin, Margherita Castellani. Le World Relays qualificano per Pechino 2027 dodici su sedici staffette in ogni specialità (le altre quattro si qualificheranno con le top list del 2027). Nel caso della 4x100 mista e della 4x400 mista, Gaborone è anche un possibile trampolino verso l'inedito evento di World Athletics, l'Ultimate Championship, in programma a Budapest in settembre: previsto il pass diretto per sei staffette in Botswana, ma altre due lo potranno centrare nel corso della stagione grazie ai migliori tempi delle top list 2026.