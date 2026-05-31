L'aneddoto di Pellegatti che 'smaschera' Ibrahimovic: "Una roba mai vista"

Il giornalista svela un episodio nascosto della passata stagione con protagonista l'advisor di RedBird nel periodo con Fonseca in panchina.

31 Mag 2026 - 14:01
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