Atletica, Jacobs si riscatta subito sui 100 di Oslo con il primato stagionale di 10"03

Nel primo meeting europeo della Diamond League il campione olimpico chiude quarto ma da ampi segnali di miglioramento rispetto alla gara di due giorni prima

© Getty Images Marcell Jacobs aveva dichiarato dopo la prova opaca di Ostrava di martedì scorso, chiusa in 10"19, che c'erano vari pezzi da mettere insieme e questa sera a Oslo in Norvegia, sui 100 metri della prima tappa europea di Diamond League, li ha messi insieme quasi tutti almeno sino ai 90, con un piccolo cedimento finale che lo ha fatto chiudere quarto con un più che positivo 10"03 che rappresenta il suo miglior risultato stagionale.

La gara è stata vinta dal sudafricano Akani Simbine in 9"94 davanti al giapponese Hakim Sani Brown secondo in 9"99 e al camerunense Emmanuel Eseme terzo in 10"01, mentre il britannico Jeremiah Azu, primatista europeo stagionale con 9"97, si è dovuto fermare a metà rettilineo dopo un'ottima partenza che lo aveva posto in testa, per un problema muscolare che quasi certamente gli farà saltare i prossimi europei.

Nella gara di apertura dei Bislett Games, il lancio del disco femminile, la primatista italiana Daisy Osakue ottiene una buona terza posizione con la misura di 63.29, a 20 centimetri dal suo stagionale, nella gara vinta dalla cinese Bin Feng con 67,89 davanti alla croata Sandra Perkovic Elkasevic seconda con 66,48.

JACOBS: "A ROMA CI DIVERTIREMO"

"Tutt'altra gara rispetto al 10"19 di Ostrava. Agli Europei di Roma ci divertiremo, venite tutti allo stadio Olimpico". Queste le parole di Marcell Jacobs, dopo il 10"03 fatto segnare sui 100 metri al meeting di Oslo, ultimo test prima degli Europei di Roma.