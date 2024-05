Atletica, sono 116 gli atleti azzurri convocati per gli Europei di Roma 

ATLETICA

Per il grande evento continentale che si svolgerà dal 7 al 12 giugno ci sarà il più alto numero di presenze azzurre nella storia dei campionati

© Colombo/FIDAL Il direttore tecnico delle squadre azzurre di atletica, Antonio La Torre, ha diramato oggi l'elenco di coloro che faranno parte della formazione italiana per i prossimi Campionati Europei, che si disputeranno a Roma dal 7 al 12 giugno prossimo. Saranno 116 gli atleti impegnati, rispettivamente 63 uomini e 53 donne: il numero più elevato nella storia di questa manifestazione che vide gli albori proprio in Italia a Torino, nel 1934, nella sua prima edizione riservata solo alle gare maschili, mentre quelle femminili furono introdotte, sia pur in una sede distinta, nel 1938. Una definitiva riunificazione ci fu poi dal 1946 con la manifestazione organizzata quasi sempre con cadenza quadriennale sino al 2010. Da lì in poi, invece, appuntamento biennale sino alla ventiseiesima edizione che inizierà tra pochi giorni nella capitale. Già nel 1974 si svolse a Roma per l'edizione numero 11.

Fanno parte della squadra sei campioni olimpici di Tokyo: Marcell Jacobs (100 e 4x100), Gianmarco Tamberi (alto), Antonella Palmisano (marcia 20 km), Filippo Tortu e Fausto Desalu (iscritti su 200 e 4x100), Lorenzo Patta (4x100). Unico assente tra gli ori dei Giochi è invece Massimo Stano frenato dall'infortunio di Antalya. Nel team, l'argento mondiale di Budapest del peso (e bronzo indoor) Leonardo Fabbri e gli altri tre vincitori di medaglie dei Mondiali indoor di Glasgow: Lorenzo Simonelli (iscritto nei 110hs e nella 4x100), Mattia Furlani (lungo) e Zaynab Dosso (iscritta nei 100 e con la 4x100). Mezza maratona per Yeman Crippa, iscritto anche nei 10.000 metri di cui è il campione in carica di Monaco di Baviera 2022. Proprio nei 10.000, che in questa occasione valgono anche per la Coppa Europa, da regolamento si potranno schierare fino a cinque atleti. Nella mezza maratona, che oltre ai titoli individuali mette in palio anche le medaglie a squadre, potranno correre fino a sei atleti. Per i 100 maschili e l'alto maschile, vista l'assegnazione di wild card per i campioni in carica, sono 4 i convocati e non 3. Nelle specialità dai 100 ai 400 metri (ostacoli compresi) i migliori dodici nel ranking europeo della Road to Roma non gareggeranno nelle batterie ma direttamente dalle semifinali (i nomi saranno comunicati da European Athletics nei prossimi giorni).