Crippa crolla nel finale della maratona di Valencia e chiude in 2h11'00

Il 29enne atleta azzurro, accreditato di un personale di 2h06'06 realizzato proprio in Spagna a Siviglia nel febbraio 2024, quando realizzò il primato italiano poi superato nel dicembre successivo proprio a Valencia da Yohanes Chiappinelli con 2h05’54, è transitato alla mezza di 21,097 km nell'ottimo tempo di 1h02'40, con ottime possibilità quindi di riprendersi il record nazionale, e ancora ai 30 km il suo passaggio in 1h29'05 faceva presagire ottime cose, considerando che Chiappinelli l'anno scorso era passato in 1h29'33, ma poi ancora una volta si è ripresentata la crisi in quel momento della gara, che non gli ha impedito di concluderla, ma certamente dovrà indurre alcune importanti riflessioni per il futuro.