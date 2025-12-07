Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
atletica
ATLETICA

Crippa crolla nel finale della maratona di Valencia e chiude in 2h11'00

L'azzurro corre fortissimo per 30 km ma poi cede nettamente. Il keniano John Korir domina la gara con il proprio personale di 2h02'24

di Redazione Sprintnews
07 Dic 2025 - 11:34
© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

Yeman Crippa chiude con il tempo di 2h11'00 al trentottesimo posto la 45esima edizione della Maratona di Valencia, in una gara dove corre su ritmi da primato italiano sino al trentesimo chilometro, dopo del quale come già capitatogli nelle due gare sulla distanza disputate nell'anno, a Londra e ai mondiali di Tokyo, entra in una profonda crisi che nella circostanza rispetto alle due precedenti, non lo fa fermare ma in ogni caso perdere tante posizioni in classifica e terminare con un crono molto alto.

Il 29enne atleta azzurro, accreditato di un personale di 2h06'06 realizzato proprio in Spagna a Siviglia nel febbraio 2024, quando realizzò il primato italiano poi superato nel dicembre successivo proprio a Valencia da Yohanes Chiappinelli con 2h05’54, è transitato alla mezza di 21,097 km nell'ottimo tempo di 1h02'40, con ottime possibilità quindi di riprendersi il record nazionale, e ancora ai 30 km il suo passaggio in 1h29'05 faceva presagire ottime cose, considerando che Chiappinelli l'anno scorso era passato in 1h29'33, ma poi ancora una volta si è ripresentata la crisi in quel momento della gara, che non gli ha impedito di concluderla, ma certamente dovrà indurre alcune importanti riflessioni per il futuro. 

La gara è dominata dal keniano John Korir che fa l'allungo decisivo già al 25esimo chilometro staccando tutti e correndo in solitaria per altri 17, chiudendo con il proprio personale di 2h02'24, mentre dietro di lui fantastica prova del tedesco Amanal Petros, neanche tre mesi dopo l'argento ai mondiali di Tokyo, che termina in 2h04'03 e ottiene il primato nazionale, con al terzo posto il norvegese di origini eritree Awet Kibrab anche lui in grado di battere il record della sua nazione con 2h04'24.

© Getty Images

© Getty Images

GARA FEMMINILE

Dominio assoluto delle due keniane Joyciline Jepkosgei e Peres Jepchirchir, con la vittoria della prima nell'eccellente tempo di 2h14'00 con cui stacca nettamente nel finale la connazionale polverizzando il proprio personale di oltre due minuti e realizzando la quarta miglior prestazione della storia, come del resto Jepchirchir che termina nell'altrettanto straordinario 2h14'43, ricordando come quest'ultima abbia vinto i mondiali di Tokyo meno di tre mesi fa.

crippa
yeman crippa
maratona valencia

Ultimi video

00:54
DICH BRUNO GIORDANO CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Bruno Giordano: "Pietrangeli ha fatto sognare i tifosi italiani, è stato un numero uno incredibile"

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

00:44
MCH PARTENZA FIACCOLA PALTRINIERI MCH

La partenza della fiaccola olimpica con Paltrinieri

01:47
La torcia al Quirinale

La torcia al Quirinale

01:10
DICH MALAGO' TORCIA OLIMPICA DICH

Malagò: "La torcia per l'Italia è uno spot per il Paese"

00:57
DICH MATTARELLA OLIMPIADI DICH

Mattarella: "L'Olimpiade parli a tutti con forza"

00:49
DICH MATTARELLA SU TREGUA OLIMPICA DICH

Mattarella: "L'Italia ha chiesto che la tregua olimpica sia rinnovata"

00:56
MCH ACCESSIONE TORCIA QUIRINALE MCH

L'accensione della torcia olimpica al Quirinale

00:42
MCH FIAMMA OLIMPICA A ROMA MCH

La fiamma olimpica è arrivata in Italia

02:22
DICH BEPPE SALA TORCIA OLIMPICA dalla mixed DICH

Milano-Cortina, Sala: "Per Santa Giulia tutto a posto, superati gli scogli delle ultime settimane"

01:03
MCH 2 CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 MCH

L'ultimo saluto a Pietrangeli: la camera ardente al Foro Italico

02:19
DICH MALAGO' CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Malagò: "Pietrangeli un fenomeno, ma scanzonato e divertente"

03:28
DICH BINAGHI CAMERA ARDENTE SRV

Binaghi: "Pietrangeli ci ha reso orgogliosi di essere italiani"

02:01
DICH VOLANDRI CAMERA ARDENTE SRV

Volandri: "Pietrangeli è quello che ci ha insegnato ad amare la Davis"

00:41
DICH FILIPPO PIETRANGELI SU SINNER 3/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Sinner? Non mi fate questa domanda, sono cose molto private"

00:54
DICH BRUNO GIORDANO CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Bruno Giordano: "Pietrangeli ha fatto sognare i tifosi italiani, è stato un numero uno incredibile"

I più visti di Atletica

Battocletti guida la squadra italiana nei prossimi eurocross di Lagoa

Crippa in gara nella maratona di Valencia dove nulla è impossibile

Atletica, le donne transgender escluse dalle gare femminili

Addio a Dick Fosbury, l'atleta che rivoluzionò il salto in alto

Verso l'infinito e oltre: il motto di Alice Leccioli riecheggia al Trofeo Sempione

Aouani firma il nuovo record italiano in maratona: 2h07'16 a Barcellona

Notizie del giorno
Vedi tutti
Albert Gudmundsson
12:44
Gudmundsson smentisce Vanoli: "Non mi sono rifiutato di tirare il rigore"
12:36
Allegri: "Pulisic in dubbio, ha avuto la febbre. Per vincere bisogna sporcarsi i pantaloncini"
MCH RB LIPSIA-EINTRACHT 6-0 MCH
12:35
Il Lipsia disintegra l'Eintracht: 6-0 con tripletta del 19enne ivoriano Diomandè
MCH AUGSBURG-BAYER 2-0 MCH
12:35
Inatteso ko del Bayer Leverkusen, battuto 0-2 ad Augsburg
RULLO E-PRIX BRASILE FORMULA SRV
12:34
Far West elettrico: vince Dennis, paura per Martí