Lazio, idea Raspadori per gennaio: prima serve una cessione

La Lazio vuole provare a regalare un rinforzo importante a Maurizio Sarri. Il nome è quello di Giacomo Raspadori, ma per far partire la trattativa è necessaria una cessione. Secondo quanto riportato dal Messaggero, l'indiziato numero uno potrebbe essere Valentin Castellanos: sull'argentino c'è il West Ham e a Formello attendono un'offerta compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro. Se questa uscita si concretizzasse, allora i biancocelesti potrebbero dare l'assalto all'ex Napoli. L'Atletico Madrid ha pagato Raspadori 22 milioni in estate e la Lazio, quindi, dovrebbe mettere sul piatto una cifra tra i 20 e i 25 milioni per provare a riportarlo in Italia. L'alternativa è il prestito. La trattativa, comunque, si preannuncia abbastanza difficile.