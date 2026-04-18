ATLETICA

Ali terzo con 10"26 al debutto sui 100 metri nel meeting di Addis Abeba

Il velocista azzurro, in attesa delle World Relays, dimostra una condizione in ripresa dopo i problemi del 2025

di Redazione Sprintnews
18 Apr 2026 - 16:51
© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

Chituru Ali ha chiuso in terza posizione con il tempo di 10"26 i 100 metri del suo debutto stagionale all'Addis Abeba Grand Prix, tappa bronze del Continental Tour, nella gara vinta dal keniano Ferdinand Omanyala in 9"98 davanti allo statunitense Christopher Borzor secondo in 10"26, migliorandosi rispetto al 10"32 ottenuto in batteria con +0,4 di vento a favore.

Il 27enne velocista italiano, secondo uomo più veloce di sempre in Italia grazie al crono di 9"96 realizzato sui 100 metri nel 2024 a Turku, anno in cui pochi giorni prima di tale prestazione aveva conquistato l'argento sulla stessa distanza agli Europei di Roma dietro Marcell Jacobs, ha mostrato le solite difficoltà in avvio dovute alla sua statura particolarmente elevata, ma è parso poi distendersi bene nella fase lanciata chiudendo con un crono incoraggiante, considerando anche il vento praticamente fermo di -0,2 m/s.

Va altresì ricordato come il meeting di Addis Abeba, primo grande evento internazionale di atletica in pista disputato nella storia in Etiopia, abbia beneficiato nelle prove veloci del fatto che la capitale etiope si trovi a 2.335 metri di altitudine, probabilmente l'impianto più alto del mondo, ma la prestazione dello sprinter azzurro, di madre nigeriana e padre ghanese, è sembrata comunque mostrare una netta ripresa dopo un 2025 contraddistinto sempre da prove opache, e terminato ad agosto con il crono di 10"54 nel meeting di Sollentuna in Svezia.

Ali, che dalla fine del 2024 si è trasferito a Los Angeles per vivere e allenarsi con il tecnico statunitense John Smith, sarà di nuovo in gara domenica 26 aprile sui 200 metri del meeting Silver di Continental Tour a Gaborone, in Botswana, proprio dove una settimana più tardi sarà di nuovo impegnato, tra il 2 e il 3 maggio, nelle World Relays, la rassegna mondiale di staffette, dove saranno in palio la gran parte dei posti per i Mondiali del prossimo anno a Pechino.

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