Ali terzo con 10"26 al debutto sui 100 metri nel meeting di Addis Abeba

Ali, che dalla fine del 2024 si è trasferito a Los Angeles per vivere e allenarsi con il tecnico statunitense John Smith, sarà di nuovo in gara domenica 26 aprile sui 200 metri del meeting Silver di Continental Tour a Gaborone, in Botswana, proprio dove una settimana più tardi sarà di nuovo impegnato, tra il 2 e il 3 maggio, nelle World Relays, la rassegna mondiale di staffette, dove saranno in palio la gran parte dei posti per i Mondiali del prossimo anno a Pechino.