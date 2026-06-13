Mondiali 2026: Anitta protagonista dell'ultima cerimonia d'apertura

La cantante brasiliana Anitta è stata tra le protagoniste della cerimonia d'apertura organizzata negli Stati Uniti per i Mondiali di calcio 2026. Lo spettacolo si è svolto al SoFi Stadium di Inglewood, nell'area di Los Angeles, poco prima della sfida tra Stati Uniti e Paraguay valida per il Gruppo D. Dopo gli eventi inaugurali ospitati in Messico e Canada, il torneo ha celebrato anche l'apertura negli Stati Uniti con una serie di esibizioni musicali dedicate alla competizione. La cerimonia si è aperta con un omaggio agli Stati Uniti in vista del 250° anniversario dell'indipendenza del Paese, che ricorrerà nel 2026. Sul palco si sono alternati diversi artisti internazionali, tra cui Future e Tyla. Successivamente Anitta si è esibita insieme all'artista thailandese Lisa e al nigeriano Rema interpretando il brano "Gols", inserito nel repertorio ufficiale della Fifa per il Mondiale 2026. Lo spettacolo si è concluso poco più di un'ora prima del calcio d'inizio della partita.