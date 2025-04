Ali secondo con 10"25 ventoso nella finale B dei 100 metri del meeting di Miramar in Florida

Per Ali dunque indicazioni iniziali non positive su cui ci sarà molto da rivedere e lavorare se vorrà cercare di fare meglio della passata eccellente stagione, dove forse l'unica piccola delusione per lui era stata quella delle Olimpiadi di Parigi, dove non era riuscito a replicare i suoi migliori crono dell'anno pur raggiungendo in ogni caso una buona semifinale, ma in cui era anche riuscito a conquistare una brillante finale nei mondiali al coperto di Glasgow a marzo sui 60 metri, distanza certamente non congeniale per la sua altezza di 198 cm.