Atletica, Fiorini vittoriosa con il minimo per gli europei nel primo campionato italiano di marcia sui 42,195 km
© Fidal/Toscana
Sofia Fiorini ha vinto il primo campionato italiano di marcia sulla nuova distanza dei 42,195 km, disputato ad Acquaviva delle Fonti in Puglia, con l'eccellente crono di 3h27'19 che le vale ampiamente il minimo di qualificazione per gli europei di Birmingham in agosto fissato a 3h40'00, precedendo nettamente all'arrivo la favorita della vigilia Federica Curiazzi, seconda in 3h41'43 e Lidia Barcella terza in 3h47'27. Veramente notevole la prestazione della 21enne marciatrice toscana che nel 2025 era stata quarta nei 10.000 metri agli europei under 23 di Bergen prima di piazzarsi terza agli assoluti di Caorle. Nella prova riservata agli uomini successo di Andrea Agrusti in 3h19'46, davanti a Stefano Chiesa secondo in 3h20'02 e ad Aldo Andrei terzo in 3h20'48.