Andrea Rombolà svela Nytrostar: il padel diventa fashion

IL LANCIO

Presentato il nuovo brand d'abbigliamento dedicato allo sport del momento

Nytrostar, il padel diventa fashion













Essere alla moda su un campo da padel ora è possibile grazie a Nytrostar. Questo il nuovo brand d'abbigliamento interamente dedicato allo sport del momento che è stato lanciato in occasione del Milano Premier Padel P1. Fashion e sport che si uniscono, un'idea dei tre fondatori Andrea Rombolà, Dario Pozzi e Matteo Pardi. "Stando spesso sui campi da padel, in compagnia di molti amici ex calciatori, abbiamo sentito l'esigenza di creare qualcosa di nuovo", spiega Rombo, noto nel campo della musica grazie al lavoro a stretto contatto con Rocco Hunt e Irama.

Così Nytrostar vuole vestire con stile i giocatori di padel. Diversi i completi già disegnati e svelati in occasione dell'evento di lancio al Milano Urban Padel alla presenza di diversi volti noti. Dalla maglia con un leone ruggente per spaventare gli avversari a quella con un disegno psichedelico. Stile che richiama i brand Vision of Super e Phobia di proprietà di Dario Pozzi. "Non dimentichiamo anche la qualità grazie a un materiale di livello e traspirante per l'attività sportiva", continua Rombolà.

Sono stati Alessandro Matri e Ignazio Moser ad aggiudicarsi il torneo battendo in finale Billy Costacurta in coppia con il figlio Achille. In campo anche Gianmarco Valenza, Matteo Diamante, Carlettolife, Stefano Corti e Nicolò Pirlo. Tutti naturalmente vestiti Nytrostar, il brand che è pronto a rivoluzionare il mondo del padel.