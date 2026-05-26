“Volpe Argentata Exhibition”: prove di sicurezza e abilità all'Autodromo Vallelunga

Una giornata interamente dedicata ai proprietari di auto partecipanti all’edizione 2026 della “Volpe Argentata Exhibition” che avranno l’opportunità unica di testare le proprie abilità cimentandosi in prove di sicurezza e abilità sotto la supervisione dello staff del Centro di Guida Sicura. A fine giornata, per chi lo desidera, si scenderà in pista per scaldare i motori insieme a Prisca Taruffi.
SABATO 6
14.30 Arrivo ospiti presso il Centro Guida Sicura per accredito e welcome coffee 15.00 Briefing in aula 15.30 - 17.30 Gr.1 area demo guida sicura- Gr.2 prove handling ed abilità 17.30 Snack (c/o Centro Guida Sicura) 18.00 - 19.00 Giri in pista (suddivisi per categorie) Una giornata interamente dedicata ai proprietari di auto partecipanti all’edizione 2026 della “Volpe Argentata Exhibition” che avranno l’opportunità unica di testare le proprie abilità cimentandosi in prove di sicurezza ed abilità sotto la supervisione dello staff del Centro di Guida Sicura. A fine giornata, per chi lo desidera, si scenderà in pista per scaldare i motori insieme a Prisca Taruffi.
AUTODROMO VALLELUNGA PIERO TARUFFI Via Mola Maggiorana 4/6 - Campagnano, Roma PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA Riservato alle prime 30 vetture iscritte COSTO €100 AD EQUIPAGGIO PER ISCRIZIONI SEGRETERIA WINGOLF +39 3402437118 info@wingolf.it
DOMENICA 7
7.30 Arrivo e registrazione giocatori dell’Amateur Challenge
8.00 Partenza primo slot gruppo di giocatori Amateur Challenge
8.30 - 9.30 Arrivo auto della “Volpe Argentata Exhibition” e registrazione dei partecipanti
10.30 Coffee break per equipaggi auto, sponsor e VIP
11.30 - 13.00 Sessione golf con i maestri del circolo Parco di Roma
12.00 Gioco di abilità “Speed up” (riservato proprietari auto storiche) con Gianni Bellandi
12.30 Partenza secondo slot gruppo giocatori Amateur Challenge
15.30 Attività ludiche, gara di Putting Green e Golf Demo per ospiti e VIP
15.30 - 17.00 Sessione golf con i maestri del circolo Parco di Roma
18.00 Votazioni delle auto storiche da parte della Giuria e del pubblico
18.30 Concerto Polizia di Stato e Aperitivo 20.00 Cena di Gala con Emotional Clip dedicata a Piero Taruffi e premiazioni “Volpe ArgentataExhibition” ed Amateur Golf Challenge
PARCO DI ROMA GOLF CLUB Via due Ponti 110 - Roma PER ISCRIZIONI SEGRETERIA WINGOLF +39 3402437118 info@wingolf.it