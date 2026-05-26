“Volpe Argentata Exhibition”: prove di sicurezza e abilità all'Autodromo Vallelunga

DOMENICA 7

7.30 Arrivo e registrazione giocatori dell’Amateur Challenge

8.00 Partenza primo slot gruppo di giocatori Amateur Challenge

8.30 - 9.30 Arrivo auto della “Volpe Argentata Exhibition” e registrazione dei partecipanti

10.30 Coffee break per equipaggi auto, sponsor e VIP

11.30 - 13.00 Sessione golf con i maestri del circolo Parco di Roma

12.00 Gioco di abilità “Speed up” (riservato proprietari auto storiche) con Gianni Bellandi

12.30 Partenza secondo slot gruppo giocatori Amateur Challenge

15.30 Attività ludiche, gara di Putting Green e Golf Demo per ospiti e VIP

15.30 - 17.00 Sessione golf con i maestri del circolo Parco di Roma

18.00 Votazioni delle auto storiche da parte della Giuria e del pubblico

18.30 Concerto Polizia di Stato e Aperitivo 20.00 Cena di Gala con Emotional Clip dedicata a Piero Taruffi e premiazioni “Volpe ArgentataExhibition” ed Amateur Golf Challenge

PARCO DI ROMA GOLF CLUB Via due Ponti 110 - Roma PER ISCRIZIONI SEGRETERIA WINGOLF +39 3402437118 info@wingolf.it