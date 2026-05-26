MOTORI

“Volpe Argentata Exhibition”: prove di sicurezza e abilità all'Autodromo Vallelunga

Sabato e domenica 6 e 7 giugno una giornata dedicata ai proprietari di auto partecipanti all’edizione 2026

26 Mag 2026 - 15:00
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Foto da web

© Foto da web

Una giornata interamente dedicata ai proprietari di auto partecipanti all’edizione 2026 della “Volpe Argentata Exhibition” che avranno l’opportunità unica di testare le proprie abilità cimentandosi in prove di sicurezza e abilità sotto la supervisione dello staff del Centro di Guida Sicura. A fine giornata, per chi lo desidera, si scenderà in pista per scaldare i motori insieme a Prisca Taruffi.

SABATO 6
14.30 Arrivo ospiti presso il Centro Guida Sicura per accredito e welcome coffee 15.00 Briefing in aula 15.30 - 17.30 Gr.1 area demo guida sicura- Gr.2 prove handling ed abilità 17.30 Snack (c/o Centro Guida Sicura) 18.00 - 19.00 Giri in pista (suddivisi per categorie) Una giornata interamente dedicata ai proprietari di auto partecipanti all’edizione 2026 della “Volpe Argentata Exhibition” che avranno l’opportunità unica di testare le proprie abilità cimentandosi in prove di sicurezza ed abilità sotto la supervisione dello staff del Centro di Guida Sicura. A fine giornata, per chi lo desidera, si scenderà in pista per scaldare i motori insieme a Prisca Taruffi.

AUTODROMO VALLELUNGA PIERO TARUFFI Via Mola Maggiorana 4/6 - Campagnano, Roma PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA Riservato alle prime 30 vetture iscritte COSTO €100 AD EQUIPAGGIO PER ISCRIZIONI SEGRETERIA WINGOLF +39 3402437118 info@wingolf.it

DOMENICA 7
7.30 Arrivo e registrazione giocatori dell’Amateur Challenge
8.00 Partenza primo slot gruppo di giocatori Amateur Challenge
8.30 - 9.30 Arrivo auto della “Volpe Argentata Exhibition” e registrazione dei partecipanti
10.30 Coffee break per equipaggi auto, sponsor e VIP
11.30 - 13.00 Sessione golf con i maestri del circolo Parco di Roma
12.00 Gioco di abilità “Speed up” (riservato proprietari auto storiche) con Gianni Bellandi
12.30 Partenza secondo slot gruppo giocatori Amateur Challenge
15.30 Attività ludiche, gara di Putting Green e Golf Demo per ospiti e VIP
15.30 - 17.00 Sessione golf con i maestri del circolo Parco di Roma
18.00 Votazioni delle auto storiche da parte della Giuria e del pubblico
18.30 Concerto Polizia di Stato e Aperitivo 20.00 Cena di Gala con Emotional Clip dedicata a Piero Taruffi e premiazioni “Volpe ArgentataExhibition” ed Amateur Golf Challenge
PARCO DI ROMA GOLF CLUB Via due Ponti 110 - Roma PER ISCRIZIONI SEGRETERIA WINGOLF +39 3402437118 info@wingolf.it

autodromo
vallelunga

Ultimi video

00:17
Formula 1

Raikkonen junior a 11 anni guida un'auto da rally [VIDEO]

52:23
Gli highlights della seconda gara | Spa

Gli highlights della seconda gara | Spa

02:12
DICH MATTARELLA SU ZANARDI 4/5 DICH

Mattarella, omaggio a Zanardi: "Figure come la sua illuminano il nostro sport"

00:20
Il terribile incidente di Jos Verstappen

Il terribile incidente di Jos Verstappen

01:04
Rally delle Canarie

Rally delle Canarie a Ogier

01:32
WRC Rally di Spagna

WRC Rally di Spagna

52:21
Gli highlights della prima gara | Imola

Gli highlights della prima gara | Imola

00:49
Antonelli star a Imola per il WEC: che boato del pubblico!

Antonelli star a Imola per il WEC: che boato del pubblico!

02:55
SRV FERRARI FRECCE TRICOLORI definitivo

Frecce Tricolori, il volo sulla Ferrari 499P

01:21
La Formula 1 incontra il rally

La Formula 1 incontra il rally

02:39
Valentino Rossi torna a parlare a Misano

Valentino Rossi torna a parlare a Misano

01:54
MAG SRV WRC RALLY KENYA PREVIEW SRV

Rally del Kenya: il WRC affronta la savana

01:03
499p26

La Ferrari 499P a caccia del bis iridato nel Wec

01:27
Ducati in Superbike

Ducati in Superbike

02:00
Rally Racing Meeting a Vicenza

Rally Racing Meeting a Vicenza

00:17
Formula 1

Raikkonen junior a 11 anni guida un'auto da rally [VIDEO]

I più visti di Altri Motori

Il terribile incidente di Jos Verstappen

Il terribile incidente di Jos Verstappen

Alla scoperta dei segreti di Brembo

Indianapolis 500 da record: Rosenqvist la spunta al fotofinish su Malukas

Motor Valley Fest 2026 a Modena: programma ufficiale, date ed eventi

Dario Costa, una tuta speciale firmata Prada

Lago Toba, che accoglienza per la F1H2O: attesa per la prima tappa mondiale

Notizie del giorno
Vedi tutti
Italiano in pole per la panchina del Napoli, Sarri-Gattuso: la situazione
15:21
Italiano in pole per la panchina del Napoli, Sarri-Gattuso: la situazione
15:19
Roland Garros 2026, Arnaldi approda al secondo turno: piegato Griekspoor dopo quattro ore
15:13
Fiorentina-Vanoli ai saluti? Il procuratore D'Amico non ci sta
15:10
Roland Garros: subito fuori Medvedev, era possibile avversario Sinner
15:00
“Volpe Argentata Exhibition”: prove di sicurezza e abilità all'Autodromo Vallelunga