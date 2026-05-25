Indianapolis 500 da record: Rosenqvist la spunta al fotofinish su Malukas

Felix Rosenqvist ha coronato il sogno di una carriera precedendo al fotofinish David Malukas sulla linea del traguardo della centodecima edizione della 500 Miglia di Indianapolis 500. Al volante della Dallara-Honda numero 60 del Meyer Shank Racing/Curb Agajanian, nel corso del duecentesimo ed ultimo giro il trentaquattrenne pilota svedese ha superato il compagno di squadra australiano Marcus Armstrong alla curva quattro (l'ultima), per poi sfruttare il traino aerodinamico e bruciare per soli 23 millesimi la Dallara-Chevrolet numero 12 del Team Penske guidata dal ventiquattrenne lituano Malukas. Si tratta del minor scarto di sempre tra vincitore e secondo classificato nella storia della corsa del Memorial Day, migliorando quello da 43 millesimi di secondo che trentaquattro anni fa (nel 1992) aveva separato Al Unser Jr. e Scott Goodyear. La vittoria nella Indy 500 incornicia un mese straordinario per il Rosenqvist, diventato papà lunedì 4 maggio.