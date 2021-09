Superbike, round Magny-Cours: tris di Razgatlioglu in Francia, è sua anche gara-2

SBK MAGNYCOURS

Sensazionale duello tra il turco, che allunga a +13 in vetta al Mondiale, e il britannico che ottiene tre secondi posti sul circuito francese

Tris fantastico di Toprak Razgatlioglu in Superbike. Il pilota turco, dopo gara-1 e Superpole Race, si prende anche gara-2 del round di Magny-Cours. L’alfiere della Yamaha conduce magistralmente l’ultima sfida del weekend del GP di Francia, dando vita a un meraviglioso duello con Jonathan Rea, relegato per la terza volta di fila al secondo posto. Weekend perfetto sul circuito francese per Razgatlioglu, che allunga in vetta al Mondiale a +13. Getty Images

E con questa fanno tre su tre. Il round di Magny-Cours (Francia) di Superbike è tutto appannaggio di Toprak Razgatlioglu, già autore di uno splendido successo ieri in gara-1 e questa mattina in Superpole Race al termine di prova al cardiopalma. Jonathan Rea fa di tutto in gara-2 per interrompere il dominio del turco in terra francese. Il duello che inizia dal primo a (sostanzialmente) il quartultimo giro è impressionante, ma alla fine il britannico della Kawasaki deve arrendersi di fronte alla superiorità dell’alfiere della Yamaha, che fa il vuoto negli ultimi chilometri da percorrere e consolida così la propria leadership del Mondiale: 373 punti. 13 in più rispetto a Rea, suo diretto inseguitore.

Una battaglia senza esclusione di colpi tra i due, che termina con il pilota inglese costretto alla seconda posizione per la terza volta consecutiva, stante anche l’incredibile passo gara nella seconda fase della corsa di Razgatlioglu. Inaspettatamente terzo Scott Redding che trova un ottimo feeling con la sua Ducati dopo una gara-1 e una Superpole Race corse sulla difensiva; anche se in realtà non impensierisce mai i primi due. Ottimo quarto posto per Andrea Locatelli (Yamaha), davanti a Chaz Davies (Ducati) e Alvaro Bautista (Honda). Settimo Michael Ruben Rinaldi (Ducati), undicesimo Axel Bassani (Ducati). Ancora una delusione, invece, per Alex Lowes (Kawasaki) che getta via un altro possibile podio cadendo nel corso del secondo giro. Tra due settimane si volerà a Barcellona.

