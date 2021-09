Superbike, round Magny-Cours: Razgatlioglu si prende gara-1 e la vetta del Mondiale

SUPERBIKE

Il turco della Yamaha vince il duello con Rea e centra il secondo successo di fila: ora è primo a +5 sul britannico della Kawasaki, secondo al traguardo. Ottimo podio per Andrea Locatelli

Un sabato perfetto in Superbike per Toprak Razgatlioglu: il turco della Yamaha vince gara-1 del round di Magny-Cours e si prende il primo posto nel Mondiale. Nulla da fare per Jonathan Rea: il britannico della Kawasaki, nonostante la pole position, chiude secondo e non riesce ad anticipare il rivale, ora a +5 in classifica piloti. Ottimo terzo posto per Andrea Locatelli, sul podio grazie alla caduta di Alex Lowes, quarto Michael Rinaldi.

Inizia nel migliore dei modi il weekend in Francia di Toprak Razgatlioglu: il turco si prende gara-1 del round di Magny-Cours di Superbike e conquista il sesto successo stagionale, conquistando inoltre la vetta della classifica piloti davanti al rivale Jonathan Rea. La partenza premia subito il pilota della Yamaha e soprattutto Michael Rinaldi, che dal settimo sale al terzo posto, con Rea che si difende dall'attacco del turco e conserva, almeno inizialmente, il primo posto ottenuto in griglia di partenza. Dopo tre giri, però, il pilota della Kawasaki deve cedere la testa della corsa al rivale per il Mondiale, autore di uno splendido sorpasso.

Il britannico tenta di riavvicinarsi a 14 giri dal traguardo, ma Razgatlioglu è semplicemente più veloce e respinge l'assalto del pilota in sella alla Kawasaki. All'arrivo, è festa per il turco, che centra la sesta vittoria stagionale, la decima in Yamaha e la dodicesima in carriera: un successo che vale doppio perché, in attesa della Superpole Race e di gara-2, Razgatlioglu è ora leader del Mondiale con 336 punti, 5 in più di Jonathan Rea. Terzo podio stagionale per un ottimo Andrea Locatelli, in lotta fino alla fine per il terzo posto, conquistato anche grazie alla caduta di Alex Lowes alla curva 8 nel finale; quarto Michael Ruben Rinaldi. Delusione, invece, per Scott Redding: il dominatore di Navarra chiude dodicesimo a causa di una caduta ed è ora a -59 in classifica piloti da Razgatlioglu.