Canottaggio: ultimo raduno azzurri a Piediluco prima del Mondiale

19 Ago 2025 - 23:03
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Da domani, mercoledì 20 agosto, a venerdì 12 settembre, la Nazionale di Canottaggio si ritrova presso il Centro Nazionale di Preparazione Olimpica di Piediluco per affrontare l'ultimo raduno preparatorio per i Mondiali Assoluti di Canottaggio.

In vista dell'appuntamento iridato di Shanghai, in programma dal 21 al 28 settembre, tre settimane di collegiale per azzurre e azzurri, già protagonisti nel 2025 agli Europei di Plovdiv con gli argenti dei due senza maschile e femminile e i bronzi delle ammiraglie maschile e femminile, e in Coppa del Mondo a Varese, nelle specialità olimpiche, con i successi del due senza femminile e del quattro di coppia maschile, l'argento del doppio maschile e il bronzo dell'otto maschile.

 Questi i 37 atleti convocati dal Direttore Tecnico Antonio Colamonici: Giovanni Abagnale (Marina Militare), Alessandro Bonamoneta (Fiamme Gialle-SS Murcarolo), Veronica Bumbaca (Fiamme Oro-CUS Torino), Emanuele Capponi (timoniere Fiamme Gialle), Edoardo Caramaschi (SC Gavirate), Luca Chiumento (Fiamme Gialle-SC Padova), Alice Codato (Fiamme Oro-SC Gavirate), Giovanni Codato (Fiamme Oro-SC Gavirate), Davide Comini (Fiamme Oro-SC Moltrasio), Nunzio Di Colandrea (Marina Militare-RYCC Savoia), Kiri English-Hawke (Fiamme Oro-CUS Torino), Alessandra Faella (timoniera Marina Militare-CUS Torino), Jacopo Frigerio (Fiamme Gialle-SC Lario), Emanuele Gaetani Liseo (Marina Militare-SC Telimar), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle-SC Bissolati), Alice Gnatta (Fiamme Gialle-CUS Torino), Stefania Gobbi (Carabinieri-SC Padova), Clara Guerra (Fiamme Gialle-Pro Monopoli), Josef Giorgio Marvucic (SC Canoa San Giorgio), Laura Meriano (Carabinieri-SC Garda Salò), Elisa Mondelli (Fiamme Gialle-SC Moltrasio), Salvatore Monfrecola (Marina Militare-RYCC Savoia), Davide Mumolo (Fiamme Oro-SC Elpis), Francesco Pallozzi (SC Gavirate), Andrea Panizza (Fiamme Gialle), Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse), Leonardo Pietra Caprina (Fiamme Gialle-CC Aniene), Marco Prati (Fiamme Gialle-SC Ravenna), Luca Rambaldi (Fiamme Gialle), Aisha Rocek (Carabinieri-SC Lario), Matteo Sartori (Fiamme Gialle), Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle-RYCC Savoia), Gabriel Soares (Marina Militare), Silvia Terrazzi (Marina Militare-SC Arno), Niels Torre (Carabinieri-SC Viareggio), Davide Verità (Marina Militare-AC Monate) e Giuseppe Vicino (Fiamme Oro).

