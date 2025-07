Superbike, tragedia per l'ex campione del mondo Guintoli: morto di cancro il figlio di 5 anni

Una tragedia ha colpito la famiglia dell'ex campione del mondo di Superbike Sylvain Guintoli: morto a soli 6 anni il figlio Luca, A dare la notizia lo stesso ex pilota francese, che ha corso anche nel Motomondiale nella classe 250 e MotoGP, e la moglie Caroline sui social. "È con il cuore colmo di tristezza che vogliamo condividere la notizia della scomparsa di nostro figlio Luca, dopo un anno di lotta contro il cancro - si legge nel post su Instagram - La nostra famiglia è devastata. Luca ha portato tanta gioia e amore nelle nostre vite. Custodiremo per sempre i ricordi che abbiamo di lui. Riposa in pace, Luca".