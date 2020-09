Superbike, la Ducati vince gara-2 grazie a Davies

ROUND BARCELLONA

Riscatto Ducati nella gara-2 del Mondiale Superbike a Barcellona. Chaz Davies ha tagliato il traguardo davanti a tutti, precedendo la coppia Yamaha formata da Michael van der Mark e dal sorprendente americano Garrett Gerloff. Solo quarto Jonathan Rea (Kawasaki), che comunque guadagna altri punti in classifica su Scott Redding, sesto alle spalle anche di Tom Sykes (Bmw).

Adesso il campione del mondo ha 51 punti sul connazionale, mentre Davies è diventato il settimo vincitore diverso del 2020 grazie a una cavalcata quasi da indisturbato. Gara storica anche per Gerloff, al primo podio iridato della carriera: era dal 2016 con Hayden, che un pilota a stelle e strisce non finiva una gara tra i primi tre.

Peccato per Michael Rinaldi, che dopo un grande avvio è stato costretto a ritirarsi per un problema tecnico alla Ducati. Dodicesimo posto per Federico Caricasulo, costretto a partire dall'ultimo posto in griglia per aver causato la caduta di Haslam nella Superpole Race. Alle sue spalle Lorenzo Zanetti, caduto Samuele Cavalieri.

Non è nemmeno iniziata la gara di Alvaro Bautista, appiedato dalla sua Honda poco prima del via. Un doppio zero che pesa soprattutto perché lo spagnolo poteva fare molto bene.

Intanto, l'Italia può festeggiare il titolo della Supersport conquistato da Andrea Locatelli con la Yamaha, autentico dominatore nella sua stagione del debutto.

