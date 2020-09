Superbike, sorpresa Van der Mark nella Superpole Race

ROUND BARCELLONA

Superpole Race ricca di sorprese quella disputata a Barcellona, sesto round del Mondiale Superbike. A vincere è stato Michael van der Mark, che ha piegato Jonathan Rea (Kawasaki) e Loris Baz (Yamaha). Ducati giù dal podio con Chaz Davies quarto e Scott Redding solo ottavo e sempre più lontano dalla vetta della classifica. Davanti a lui anche Garrett Gerloff, Michael Rinaldi e Alex Lowes.

Per Van der Mark, sesto vincitore diverso in questa stagione, si tratta del primo successo da quello ottenuto in gara-2 a Jerez nel 2019. E' anche la vittoria numero 80 per la Yamaha in Sbk.

La prova di Redding, invece, è stata condizionata dal fatto di non aver usato la gomma SCX, ma adesso il divario da Rea dice 48 punti. Nella Top 10 anche Tom Sykes con la migliore Bmw e la wild card Jonas Folger.

Gara disastrosa per la Honda, con Alvaro Bautista protagonista di una spettacolare caduta mentre era in lotta per la vittoria e Leon Haslam finito a terra dopo un incidente con Federico Caricasulo. Giù anche Samuele Cavalieri. Peggio è andata a Toprak Razgatlioglu, che non ha preso il via per le conseguenze del volo nel warm-up.

