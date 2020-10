Superbike, la Ducati saluta Davies: al suo posto Rinaldi

PROMOSSO

Dopo aver rivoluzionato il suo team in MotoGP, la Ducati ha deciso di fare qualche cambiamento anche nella squadra ufficiale della Superbike. La prossima stagione, infatti, al fianco di Scott Redding correrà Michael Ruben Rinaldi, al quale verrà affidata la Panigale V4 R. Il 25enne riminese prende il posto di Chaz Davies, che lascia Borgo Panigale dopo sette anni in rosso.

Nella stagione ancora in corso Rinaldi ha ottenuto il primo successo in Superbike con la Panigale del team Go Eleven in gara-1 ad Aragon, round che lo ha visto salire sul podio anche nella Superpole Race e in gara-2.

Dopo un appassionante percorso in Ducati, approdare nel team ufficiale è per me un onore, oltre che la conferma della qualità del lavoro svolto in questi anni. Il mio primo obiettivo sarà quello di ripagare la fiducia che mi è stata concessa e potrò farlo soltanto attraverso i risultati che riuscirò ad ottenere. Per un pilota italiano, correre con la Ducati è una sensazione straordinaria e sono certo che la passione del popolo ducatista mi darà una spinta in più. Vorrei ringraziare Stefano Cecconi e la famiglia Aruba che ha sempre creduto in me e Daniele Casolari, Serafino Foti e tutta la Feel Racing per avermi supportato in questi anni. Un pensiero particolare a Claudio Domenicali, Gigi Dall'Igna e Paolo Ciabatti per avermi fatto partecipe di questo nuovo progetto. Vorrei infine coinvolgere in un ideale abbraccio la famiglia Ramello, Denis Sacchetti e tutti i ragazzi del team Go Eleven. Grazie a loro sono riuscito a fare un salto di qualità importante che mi ha permesso di raggiungere questo fantastico traguardo. E naturalmente voglio ringraziare anche la mia famiglia per avermi sostenuto fin dall'inizio, insieme a Germano Bertuzzi il cui sostegno è stato fondamentale per me. A tutti sento di promettere il mio massimo impegno con l'obiettivo di ottenere insieme dei grandi risultati", le parole di Rinaldi.