SUPERBIKE

Lo spagnolo della Ducati beffa nei metri finali Razgatlioglu dopo un epico duello e si porta a +60 in classifica sul rivale. Terzo posto per Rinaldi

© ipp Alvaro Bautista è ad un passo dal titolo piloti del campionato Superbike 2023: dopo la vittoria della classifica costruttori di ieri, oggi lo spagnolo infila un’altra vittoria in gara-2 (dopo quella all’ultimo giro della Superpole Race mattutina) al termine di un magnifico duello con Toprak Razgatlioglu, sorpassato nei metri finali all'esterno, portandosi ad un passo dal titolo iridato. Secondo posto proprio per il turco, mentre completa il podio Michael Ruben Rinaldi.

Vedi anche superbike Superbike, gara-1: Bautista è incontenibile, vittoria e titolo costruttori alla Ducati

Un duello epico si conclude con il sorpasso finale di Alvaro Bautista, che beffa Razgatlioglu all'ultima curva con una manovra incredibile e ipoteca il titolo. La domenica portoghese si apre con la vittoria all’ultimo giro nella Superpole Race del numero 1, che riprende il turco nel finale (terzo posto invece per Locatelli) e si avvicina ulteriormente al titolo, raggiungibile nella gara pomeridiana soltanto in caso di vittoria del ducatista e piazzamento dal terzo posto in giù del rivale. Da segnalare lo scontro tra i due piloti Kawasaki Lowes e Rea in avvio della prova mattutina. Gara-2 inizia con un grande spunto del pilota Yamaha, più lesto del campione in carica sullo sprint in partenza.

Ancora sfortunato invece il nordirlandese, protagonista di un contatto allo spegnimento dei semafori e con una gara compromessa. Il duello è fin da subito avvincente, con il continuo scambio della prima posizione tra lo spagnolo e il rivale, che continua a dare del filo da torcere al leader del mondiale grazie alle sue incredibili staccate: si scambiano continuamente il primato fino a sei giri dalla fine, quando Alvaro va largo e rimette per poco in lotta anche Rinaldi (che chiude al terzo posto), che dopo aver allungato su Locatelli prova addirittura a puntare gli scarichi dei due davanti. Bautista riprende rapidamente Razgatlioglu e ingaggia nuovamente uno spettacolare duello finale, che vince con un incredibile sorpasso all’esterno all’ultima curva, che lo porta al prossimo appuntamento del campionato con una mano e mezza sul secondo titolo mondiale consecutivo, che può arrivare già in gara-1. Bautista infatti si trova ora a 566 punti in classifica generale, mentre Razgatlioglu 506: quella ottenuta in gara-2 in Portogallo è la vittoria numero 56 con la Ducati, una in più del precedente primatista Carl Fogarty.

RISULTATI E CLASSIFICHE