Superbike, gara-1: Bautista è incontenibile, vittoria e titolo costruttori alla Ducati

superbike

A Portimao lo spagnolo trionfa nella prima manche davanti a Razgatlioglu e Rea, la Ducati è Campione nei costruttori

Ducati campione costruttori in Superbike















Stravince Alvaro Bautista nel primo round del weekend di Superbike a Portimao. Lo spagnolo in sella alla Ducati Aruba parte in seconda fila, lotta con i suoi avversari di classifica e a dodici giri dal termine prende la leadership e fugge verso la vittoria. Sul secondo gradino del podio Razgatlioglu su Yamaha, terzo Rea su Kawasaki. Con questo successo la Ducati vince il titolo del Campionato costruttori, lo spagnolo allunga sul turco.

Bautista è incontenibile: sua anche gara-1 nel round di Superbike di Portimao e trionfo Ducati con il titolo costruttori. In partenza Rea viene subito passato da Bautista, con il britannico che perde svariate posizioni in un mini-contatto con lo spagnolo. A prendersi la testa è Razgatlioglu, seguito da Lowes e dal leader della classifica su Ducati. Dopo un paio di tornate si forma in gruppo di cinque piloti davanti a tutti: Lowes, Razgatlioglu, Rea (in rimonta straordinaria), Bautista e van der Mark. Passano pochi giri e davanti tornano ad essere in tre, con i primi tre della classifica che tornano a giocarsi la vittoria.

La lotta tra il turco della Yamaha e il Campione del Mondo è serratissima, con Rea guardingo in terza posizione. A 12 tornate dal termine Bautista sorpassa Razgatlioglu, fa segnare un giro veloce e saluta la compagnia. Il turco recupera sempre tanto nel misto, ma il leader del Mondiale guadagna sistematicamente nell’ultimo settore. Le posizioni si cristallizzano sempre di più nel finale, con Bautista che vola verso la vittoria. Nelle retrovie da segnalare l’ottima rimonta dell’altro pilota Yamaha Locatelli, dalla ventiquattresima posizione in griglia alla nona in gara. Vince Bautista, allunga a +52 in classifica ed è sempre più vicino al titolo. Secondo posto per Razgatlioglu, terzo Jonathan Rea.