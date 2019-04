Superbike, gara-1 in Olanda annullata per freddo e... neve

13/04/2019

E' arrivata la prima non vittoria di Alvaro Bautista e della Ducati in Superbike. Dopo nove successi su nove, lo spagnolo non è salito sul gradino più alto del podio di gara-1 in Olanda. Semplicemente perché... non si è corso. Su Assen, infatti, è piombato il maltempo con temperature gelide e addirittura la neve, che ha obbligato gli organizzatori a rimandare tutto alla domenica. Per la cronaca, Bautista si era aggiudicato la Superpole.