Sbk, Rea impone la sua legge anche a Losail

Si è aperto nel segno di Jonathan Rea l'ultimo weekend di gare della stagione Superbike. Sotto i riflettori di Losail, in Qatar, il campione nordirlandese ha vinto la prima manche, precedendo la Ducati di Chaz Davies e la Yamaha di Alex Lowes. Quarta l'altra Panigale di Alvaro Bautista, fuori dalla Top 10 Melandri e Rinaldi.

Rea, scattato dalla Superpole, ha tenuto sempre sotto controllo un Lowes molto aggressivo, ma mai in grado di attaccarlo. Alla fine, anzi, il pilota della Yamaha non è riuscito a difendersi dal rimontante Davies, capace di arrivare a un soffio dalla Kawasaki (che ha conquistato il titolo costruttori) numero 1. Alle spalle di Bautista, anche lui partito da lontano come il compagno di team, si sono piazzati Haslam, van der Mark, Baz, Reiterberger, Laverty e Camier. Dodicesimo Melandri, tredicesimo Rinaldi. Un lungo ha complicato la gara opaca di Razgatlioglu, solo undicesimo.

Peccato per Sandro Cortese, scivolato mentre era in piena lotta per un posto sul podio. Subito a terra anche Tom Sykes, dopo un contatto tra la sua Bmw e la Kawasaki di Haslam in fase di frenata. Clamorosa, infine, la scivolata di Jordi Torres nel giro di allineamento, che lo ha costretto a rientrare ai box per ritirarsi. subito.

